Hepimizin Hayran Olduğu "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" Fotoğrafının Hikayesini Biliyor musunuz?

Bu fotoğrafın asıl hikayesini 2015 yılında Gülse Birsel'den öğrenmiştik. Kendisi 'Uşaklı bir ailenin hikayesi... Benim ailemin...' başlığı attığı yazısında, bu anlamlı ikonik fotoğrafın tozlu hikayesini anlatmıştı.

'Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ başlıklı, Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelmiş bu meşhur fotoğrafı biliyorsunuz. Bu fotoğraf 1933 yılında çekilmiş. O yoksul, Cumhuriyeti küçük imkanlar ama gururla kutlayan şehir, Uşak. Yani babamın memleketi.'

'Onun babası, yani dedem, İstiklal Savaşı'nda 4 madalya almış Asım Bey. O zaman Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenlere çokça dendiği gibi, lakabı ‘Mücahit Asım’. ‘Cihat’ kelimesinin şimdi Ortadoğu'da olduğu gibi üzerine bomba bağlayıp masum insanların ortasında patlatmak için kullanılmadığı, bu vatanın bağımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade ettiği yıllar.'

'Dedemin 33 kurşun deliği olan bir pelerini var, ilginç bir savaş anısı olarak sonradan Tarih Kurumu'na bağışlanmış.'