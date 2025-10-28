onedio
article/comments
article/share
Hepimizin Hayran Olduğu "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" Fotoğrafının Hikayesini Biliyor musunuz?

29 Ekim
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 21:30

Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutluyoruz. Her sene büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'i daha iyi anlamak için o yıllara dönüp bakmak yeterli oluyor. Bu özel günü hepimiz birbirinden güzel kutlama mesajlarıyla ve fotoğraflarıyla kutluyoruz. Bu fotoğraflardan en meşhuru de hiç şüphesiz 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafı. 

Peki bu fotoğrafın hikayesini hiç merak ettiniz mi?

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü 102. yaşını kutluyor.

Bundan 102 yıl önce 29 Ekim günü TBMM'ye sunulan anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ile ilan edilen yeni yönetim biçimi Cumhuriyet, bugün tam 102 yaşında. Cumhuriyet coşkusunu içinde taşıyanlar, sosyal medyada bugün özelinde paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 

Mesajlar, fotoğraflar, karikatürler, videolar ve aklınıza gelebilecek pek çok paylaşım sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Herkes Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu memleket için varını yoğunu ortaya koyan Türk halkını minnetle anıyor.

Sosyal medyada karşımıza en çok çıkan paylaşımlardan bir tanesi de "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı.

Bu fotoğraf 1933 yılında Uşak'ta çekiliyor. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgaline dur demeyi başaran kahraman Uşak halkı, topraklarını vermemiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Yazmış oldukları destanın 10. yılını davullu zurnalı bir törenle kutluyorlar. 

Cumhuriyet'i kutladıkları bu fotoğrafı da, Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler, yani Foto Kazım çekiyor. Tarihe miras kalan bu kare onun elleriyle ölümsüzlük kazanıyor.

Peki bu fotoğrafın orijinali nerede sergileniyor?

Bu fotoğrafın orijinal hali Uşak Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Yıllar içerisinde popülerleşen bu fotoğraf ise orijinal fotoğrafın renklendirilmiş hali.

Gelin, şimdi de bu duygusal fotoğrafın hikayesini öğrenelim.

Bu fotoğrafın asıl hikayesini 2015 yılında Gülse Birsel'den öğrenmiştik. Kendisi 'Uşaklı bir ailenin hikayesi... Benim ailemin...' başlığı attığı yazısında, bu anlamlı ikonik fotoğrafın tozlu hikayesini anlatmıştı.

'Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ başlıklı, Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelmiş bu meşhur fotoğrafı biliyorsunuz. Bu fotoğraf 1933 yılında çekilmiş. O yoksul, Cumhuriyeti küçük imkanlar ama gururla kutlayan şehir, Uşak. Yani babamın memleketi.'

'Onun babası, yani dedem, İstiklal Savaşı'nda 4 madalya almış Asım Bey. O zaman Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenlere çokça dendiği gibi, lakabı ‘Mücahit Asım’. ‘Cihat’ kelimesinin şimdi Ortadoğu'da olduğu gibi üzerine bomba bağlayıp masum insanların ortasında patlatmak için kullanılmadığı, bu vatanın bağımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade ettiği yıllar.'

'Dedemin 33 kurşun deliği olan bir pelerini var, ilginç bir savaş anısı olarak sonradan Tarih Kurumu'na bağışlanmış.'

Fotoğraftaki siyah ceketli, kravatlı adam Gülse Birsel'in babasının kuzeniymiş.

'Fotoğrafın ilginç ve benimle ilgili hikayesine gelelim: 1933 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda çekiliyor. Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler tarafından. Babamın deyimiyle 'Foto Kazım'.

Fotoğrafta gördüğünüz siyah ceketli, kravatlı adam, babamın kuzeni! Dedem Mücahit Asım'ın eşinin (yani babaannemin) dayısının oğlu Kamil Kabalak. Uşak o zaman Kütahya'ya bağlı bir ilçe ve Kamil Bey de o ilçenin belediye başkanı.'

1990'larda arşivden çıkarmış oldukları bu fotoğrafı yanlışlıkla "Ankara" olarak kaydetmişler.

'1990'ların başında babam bu fotoğrafı evde buluyor! Resimdeki kuzeni Kamil Kabalak'ın oğlu Hasan Kabalak'a, Ankara'ya yolluyor. Onlar da Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivine gönderiyorlar. Fakat arşive yanlışlıkla Ankara'da 1929'da çekilmiş diye kaydediliyor.'

Daha sonra Kamil Kabalak'ın yeğeni fotoğrafın Uşak'ta çekildiğini söyleyerek, Ankara ibaresinin değiştirilmesi için dava açıyor.

'2007 yılında, fotoğraftaki Kamil Kabalak'ın yeğeni, (maalesef çok yakın zamanda rahmetli olan) Tuğgeneral Zeki Güngör, dayısının bulunduğu resmi, bir askeri tesiste 'Ankara–1929' yazısıyla görüyor. Düzeltilmesi için dava açıyor. Fotoğrafın Uşak'ta çekildiği tespit ediliyor.'

O zaman bir kez daha en gür sesimizle: Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık ve Kaybetmeyeceğiz!

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
mamamia

Ben Türküm diyebilenin Bayramı kutlu, mutlu olsun.. nice 100. yıllarımıza. Saygı,sevgi ve minnetle 🙏 İzindeyiz Atam 🇹🇷❤️

Pasif Kullanıcı

Birilerinin istiladan kurtardığı, binbir yoklukla kurduğunu bugün birileri istilaya açarak hızla yıkıma götürüyor.

ömer

BAŞKOMUTAN!!! Atatürk’ün eşsiz devrimleriyle kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan ... Devamını Gör