Hepimizin Hayran Olduğu "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" Fotoğrafının Hikayesini Biliyor musunuz?
Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutluyoruz. Her sene büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'i daha iyi anlamak için o yıllara dönüp bakmak yeterli oluyor. Bu özel günü hepimiz birbirinden güzel kutlama mesajlarıyla ve fotoğraflarıyla kutluyoruz. Bu fotoğraflardan en meşhuru de hiç şüphesiz 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafı.
Peki bu fotoğrafın hikayesini hiç merak ettiniz mi?
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü 102. yaşını kutluyor.
Sosyal medyada karşımıza en çok çıkan paylaşımlardan bir tanesi de "Cumhuriyeti biz böyle kazandık" fotoğrafı.
Peki bu fotoğrafın orijinali nerede sergileniyor?
Gelin, şimdi de bu duygusal fotoğrafın hikayesini öğrenelim.
Fotoğraftaki siyah ceketli, kravatlı adam Gülse Birsel'in babasının kuzeniymiş.
1990'larda arşivden çıkarmış oldukları bu fotoğrafı yanlışlıkla "Ankara" olarak kaydetmişler.
Daha sonra Kamil Kabalak'ın yeğeni fotoğrafın Uşak'ta çekildiğini söyleyerek, Ankara ibaresinin değiştirilmesi için dava açıyor.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Ben Türküm diyebilenin Bayramı kutlu, mutlu olsun.. nice 100. yıllarımıza. Saygı,sevgi ve minnetle 🙏 İzindeyiz Atam 🇹🇷❤️
Birilerinin istiladan kurtardığı, binbir yoklukla kurduğunu bugün birileri istilaya açarak hızla yıkıma götürüyor.
BAŞKOMUTAN!!! Atatürk’ün eşsiz devrimleriyle kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlar, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan ... Devamını Gör