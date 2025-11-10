96 Yaşındaki Bir Kadın Atatürk'ün Aramızdan Ayrıldığı 10 Kasım Günü Neler Yaşadığını Anlattı

Kaynak: https://x.com/onedio/status/198777542...
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sonsuzluğa uğurlandı. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan Atamızın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Her yıl 10 Kasım günü aynı derin acıyı hissediyor, Atamızı derin saygı ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım 1938 günü çocuk yaşta olan büyüklerimiz, o acı günü hala hatırlıyor.
'emirhanc__' isimli sosyal medya kullanıcısı, 10 Kasım 1938 günü 8 yaşında bir ilkokul öğrencisi olan anneannesine, o gün yaşananları sordu. O anları yeniden yaşayan anneannenin anlatırken sesi titredi.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Okula geldim, öğretmen ağlıyor"
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
