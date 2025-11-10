96 Yaşındaki Bir Kadın Atatürk'ün Aramızdan Ayrıldığı 10 Kasım Günü Neler Yaşadığını Anlattı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sonsuzluğa uğurlandı. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan Atamızın vefatı tüm ülkeyi yasa boğdu. Her yıl 10 Kasım günü aynı derin acıyı hissediyor, Atamızı derin saygı ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım 1938 günü çocuk yaşta olan büyüklerimiz, o acı günü hala hatırlıyor.

'emirhanc__' isimli sosyal medya kullanıcısı, 10 Kasım 1938 günü 8 yaşında bir ilkokul öğrencisi olan anneannesine, o gün yaşananları sordu. O anları yeniden yaşayan anneannenin anlatırken sesi titredi.