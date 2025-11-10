Elazığ'da Bir İlkokulda Yapılan 10 Kasım Koreografisi Beğeni Topladı

Bugün, Türkiye'nin kurucusu ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı. Bu günde, ülkenin her köşesinden insanlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı duruşunda bulundu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Atatürk'ün anısı, tüm Türkiye'de saygıyla anıldı ve özlemle yad edildi. Özellikle okullarda Atamız çeşitli törenlerle anıldı.

Elazığ'da bir ilkokulda 10 Kasım için bir koreografi hazırlandı. Öğrencilerin kusursuz bir biçimde gerçekleştirdiği koreografi beğeni topladı.