Elazığ'da Bir İlkokulda Yapılan 10 Kasım Koreografisi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2025 - 11:40

Bugün, Türkiye'nin kurucusu ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı. Bu günde, ülkenin her köşesinden insanlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı duruşunda bulundu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Atatürk'ün anısı, tüm Türkiye'de saygıyla anıldı ve özlemle yad edildi. Özellikle okullarda Atamız çeşitli törenlerle anıldı. 

Elazığ'da bir ilkokulda 10 Kasım için bir koreografi hazırlandı. Öğrencilerin kusursuz bir biçimde gerçekleştirdiği koreografi beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

09.05'de hayat durdu.

Yurdun dört bir yanında insanlar siren sesleri ile birlikte saygı duruşuna geçti. O anlarda halkımız duygusal anlar yaşadı. 

Biz de vefatının 87. senesinde Ulu Önderimizi sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
