Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cenazesinde Gökten Yağan Düğmelerin Hüzünlü Hikayesi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de ebediyete uğurlandığında bütün bir ülke yasa boğulmuştu. O gün sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanındaki insanlar da derin bir hüzne kapıldı. Onun bedeninin toprağa karışacağı ama fikirlerinin sonsuza kadar yaşayacağına herkes inanıyordu.
Cenazesi İstanbul’dan Ankara’ya taşınırken gözyaşlarıyla dolu kalabalıklar yolları doldurmuştu. Fakat bu vedayı tarihe kazıyan asıl an, Karaköy semalarında yaşanan o düğme hikayesiydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk'ün ölümünden 9 gün sonra 19 Kasım 1938 sabahı, Dolmabahçe Sarayı’ndan alınan Atatürk’ün naaşı halkın sevgi seli arasında Karaköy’e ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk’ün cenaze korteji ilerlerken Karaköy’deki Yahudi vatandaşlar, kendi inançlarına göre bir yas geleneğini yerine getiriyordu.
Sunay Akın’ın anlatımıyla: "Çıt! Çıt! Çıt! Düğme yağıyordu..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın