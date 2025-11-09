Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cenazesinde Gökten Yağan Düğmelerin Hüzünlü Hikayesi

Yahudilikte 'Keriya' adı verilen gelenek, derin bir acıyı ifade etmenin sembolüydü. Bir yakını vefat eden kişi, 'Ben senden sonra eksiğim' demek için gömleğinin veya ceketinin bir parçasını koparır. Koparılan parça bazen bir kumaş olur, bazen de bir düğme...

İşte o gün, Türkiye’nin Yahudi vatandaşları Mustafa Kemal Atatürk’e son kez 'Elveda' derken üzerlerindeki ceket ve gömleklerin düğmelerini koparıp tabutun üzerine attı.

Her biri farklı renkte, farklı şekillerdeydi ama anlamı tekti. Hepsi, Atatürk'e olan minnetini, saygısını ve ölümünden sonra yaşadığı eksikliği anlatmak için düğmelerini koparmıştı.