Büyük Taarruz Neden 26 Ağustos’ta Başladı? 30 Ağustos Zaferinin Ardındaki Hazırlıklar
Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en kritik dönemeçlerinden biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle başladı. Yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından harekete geçen Türk ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için en doğru anı seçmişti. Taarruzun tarihi, rastgele verilmiş bir karar değil; stratejik planlamaların, uzun hazırlıkların ve büyük bir inancın sonucuydu. İşte Büyük Taarruz’un neden 26 Ağustos’ta başlatıldığının arkasındaki gerçekler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşgaller ve Türk milletinin direnişi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sakarya’dan Büyük Taarruz’a giden yol...
26 Ağustos sabahı Kocatepe’de verilen emir...
Zaferin yolu 30 Ağustos’a açıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın