Büyük Taarruz Neden 26 Ağustos’ta Başladı? 30 Ağustos Zaferinin Ardındaki Hazırlıklar

1921’de Yunan ordusu Polatlı’ya kadar ilerlediğinde, Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi’nde büyük bir direniş gösterdi. 22 gün 22 gece süren bu savaşın ardından düşman durduruldu. Ancak bu yetmedi; Yunan ordusu tamamen yurttan atılmalıydı.

Bunun için yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık yapıldı. Silah, cephane ve lojistik desteğin toparlanması, askerlerin yeniden güç kazanması ve planların titizlikle yapılması gerekiyordu. İşte 26 Ağustos sabahına giden süreç bu uzun hazırlık döneminde şekillendi.