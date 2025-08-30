onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Büyük Taarruz Neden 26 Ağustos’ta Başladı? 30 Ağustos Zaferinin Ardındaki Hazırlıklar

Büyük Taarruz Neden 26 Ağustos’ta Başladı? 30 Ağustos Zaferinin Ardındaki Hazırlıklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2025 - 10:38

Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en kritik dönemeçlerinden biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle başladı. Yaklaşık bir yıl süren hazırlıkların ardından harekete geçen Türk ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için en doğru anı seçmişti. Taarruzun tarihi, rastgele verilmiş bir karar değil; stratejik planlamaların, uzun hazırlıkların ve büyük bir inancın sonucuydu. İşte Büyük Taarruz’un neden 26 Ağustos’ta başlatıldığının arkasındaki gerçekler. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşgaller ve Türk milletinin direnişi...

İşgaller ve Türk milletinin direnişi...

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerini bahane ederek Anadolu’yu işgale başladı. İstanbul’a İtilaf donanması, Adana’ya Fransızlar, Urfa ve Maraş’a İngilizler, Antalya’ya İtalyanlar, İzmir’e ise Yunan ordusu yerleşti. 

Halk bu işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı. Türk milletinin önünde iki yol vardı; ya işgale boyun eğecek ya da yeniden ayağa kalkacaktı. TBMM’nin açılmasıyla birlikte mücadele örgütlü bir hale geldi ve Batı Cephesi’nde yoğun çatışmalar yaşanmaya başladı.

Sakarya’dan Büyük Taarruz’a giden yol...

Sakarya’dan Büyük Taarruz’a giden yol...

1921’de Yunan ordusu Polatlı’ya kadar ilerlediğinde, Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi’nde büyük bir direniş gösterdi. 22 gün 22 gece süren bu savaşın ardından düşman durduruldu. Ancak bu yetmedi; Yunan ordusu tamamen yurttan atılmalıydı. 

Bunun için yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık yapıldı. Silah, cephane ve lojistik desteğin toparlanması, askerlerin yeniden güç kazanması ve planların titizlikle yapılması gerekiyordu. İşte 26 Ağustos sabahına giden süreç bu uzun hazırlık döneminde şekillendi.

26 Ağustos sabahı Kocatepe’de verilen emir...

26 Ağustos sabahı Kocatepe’de verilen emir...

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’de Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte harekatı başlattı. Şafakla birlikte başlayan topçu ateşleri, taarruzun ilk işaretiydi. Türk ordusu kısa sürede Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi’ni ele geçirdi. 

Böylece taarruzun ilk gününde düşmanın birinci hat mevzileri düşmüş oldu. 26 Ağustos tarihi, aylar süren planlamanın en uygun anıydı ve Türk ordusu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.

Zaferin yolu 30 Ağustos’a açıldı!

Zaferin yolu 30 Ağustos’a açıldı!

26 Ağustos’ta başlayan taarruz, 27 Ağustos’ta Afyonkarahisar’ın kurtarılmasıyla büyük bir ivme kazandı. 28 ve 29 Ağustos’ta düşmanın tümenleri etkisiz hale getirildi. 30 Ağustos’ta ise Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı. 

Yunan generaller kaçmak zorunda kaldı, Türk ordusu İzmir’e doğru ilerledi. Mustafa Kemal’in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle tarihimizin en büyük zaferlerinden biri gerçekleşmiş oldu.

Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın