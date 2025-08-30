onedio
Dünyanın Gördüğü En Büyük Kahramanlık Destanlarından Biri Olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Zafer Bayramı
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 08:24

26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile taçlanan Büyük Taarruz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun dünya tarihine yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bugün, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü. Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış Özgen, yaptığı açıklamada bu tarihi zaferin önemini anlattı.

“Tam bitti derken Türkler yeniden ayağa kalktı”

Özgen, Büyük Taarruz’un sadece bir askeri harekât değil, aynı zamanda bir kaderin tersine çevrilişi olduğunu söyledi.

26 Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’taki savaşlar bir taarruzdur, bir muharebedir ama burada altını çizmemiz gereken şey, Büyük Taarruz, emperyalist güçler tarafından Türklere giydirilmek istenen elbisenin yırtılmış olmasıdır. Türkleri önce Avrupa’dan, sonra Anadolu’dan Orta Asya’ya göndermek isteyen zihniyete vurulmuş bir darbedir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliği sayesinde Türk milletinin “tam bitti” denilen bir anda yeniden ayağa kalktığını hatırlatan Özgen, bu direnişin aynı zamanda tarihe geçen bir mesaj olduğunu belirtti:

Şark Meselesi olarak bilinen, Türklerin Anadolu’dan atılması planı tamamen boşa çıktı. Tüm dünyaya, Anadolu’nun Türklerin ebedi vatanı olduğu ilan edildi.

“30 Ağustos Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin de yolunu açtı”

Özgen’e göre, Büyük Taarruz yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda modern Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun başlangıcı oldu. Bu süreç, Lozan Antlaşması’na ve ardından Cumhuriyet’in ilanına uzanan tarihi bir dönemin kapısını araladı.

'Sevr, Türk milletinin taarruzunu daha da güçlendirdi. Büyük Taarruz bu anlamda sadece bir savaş değil, bir milletin yeniden doğuşudur.”

Adım adım 30 Ağustos Zaferi'ne giden yol. 👇

