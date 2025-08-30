Dünyanın Gördüğü En Büyük Kahramanlık Destanlarından Biri Olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile taçlanan Büyük Taarruz, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun dünya tarihine yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Bugün, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü. Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış Özgen, yaptığı açıklamada bu tarihi zaferin önemini anlattı.
“Tam bitti derken Türkler yeniden ayağa kalktı”
“30 Ağustos Zaferi Türkiye Cumhuriyeti’nin de yolunu açtı”
Adım adım 30 Ağustos Zaferi'ne giden yol. 👇
