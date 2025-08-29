onedio
30 Ağustos 2025 Etkinlikleri: İstanbul, Ankara ve İzmir Etkinlik Takvimi

Gökçe Cici
29.08.2025 - 12:14

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek ücretsiz konserler, yürüyüşler, tiyatro ve dans gösterileri yurttaşları bir araya getirecek. Meydanlarda marşlar söylenecek, sanatçılar sahneye çıkacak, müzeler ziyaretçilere kapılarını ücretsiz açacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos 2025 etkinlik takvimi...

30 Ağustos 2025 İstanbul Ücretsiz Konserler ve Etkinlik Takvimi

  • Beykoz Çayırı – 21.00: Kubat konseri

  • Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı – 29 Ağustos, 21.00: Oğuzhan Koç konseri

  • Sancaktepe Meydan Parkı – 21.00: Gripin konseri

  • Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı – 20.30: Koliva konseri

  • Pendik Sahil Meydanı – 21.00: Resul Dindar konseri

  • Bakırköy Cumhuriyet Meydanı – 18.00: Ceylan Ertem, Ozbi ve İBB Bandosu konseri

  • Kalamış Atatürk Parkı – 21.00: Athena konseri

Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Miniatürk, Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcı gibi müzeler de 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Gün boyunca kortejler, yürüyüşler, dans şovları, atölyeler ve gösteriler yapılacak.

30 Ağustos 2025 Ankara Ücretsiz Konserler ve Etkinlik Programı

Ankara Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda 28-30 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz konserler düzenlenecek.

  • 28 Ağustos: 20.00 HeyBenSena, 21.00 Manifest

  • 29 Ağustos: 20.00 Can Bonomo

  • 30 Ağustos: 20.00 Zeynep Bastık

Ayrıca kent genelinde resmi törenler, kortej yürüyüşleri ve halk konserleriyle Zafer Bayramı kutlanacak.

30 Ağustos 2025 İzmir Ücretsiz Konser Takvimi

  • 75. Yıl Parkı – 21.30: Destan konseri

  • Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro – Oğuz Aksaç & Türk Halk Müziği Korosu

  • Seferihisar Sığacık Kaleiçi – 21.00: Atatürk Bandosu konseri

İzmir’de gün boyunca resmi kutlama törenlerinin yanı sıra bando gösterileri, halk oyunları ve çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.

30 Ağustos 2025 Yalova Çiftlikköy Etkinlikleri

  • 29 Ağustos: İllüzyon gösterileri, “Klarnet Şenliği”, Zeyneb Altuntaş ve Bekir Ünlüataer konserleri

  • 30 Ağustos: Çelik ve Mansur Ark konserleri, DJ Hakan Küfündür sahne performansı

Etkinlikler Mokamp alanında düzenlenecek ve gece boyunca müzik ve kutlamalar sürecek.

