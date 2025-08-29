30 Ağustos 2025 Etkinlikleri: İstanbul, Ankara ve İzmir Etkinlik Takvimi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek ücretsiz konserler, yürüyüşler, tiyatro ve dans gösterileri yurttaşları bir araya getirecek. Meydanlarda marşlar söylenecek, sanatçılar sahneye çıkacak, müzeler ziyaretçilere kapılarını ücretsiz açacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir 30 Ağustos 2025 etkinlik takvimi...