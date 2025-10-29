En Büyük Eserimiz: Cumhuriyetin İlanı O Gün Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?
29 Ekim 1923 günü Ankara’dan yükselen o tarihi karar, birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanına ulaştı. Genç Türkiye’nin doğuşu, yabancı muhabirlerin gözünden sayfa sayfa dünyaya yayıldı. Avrupa’dan Amerika’ya, gazeteler yeni devletin yönetim biçimini manşetlerinden duyurdu. 'Yeni Türkiye doğdu' başlıkları atıldı, Mustafa Kemal Paşa’nın liderliği övgüyle anlatıldı.
Gelin, dünya basınındaki o tarihi anlara yakından şahitlik edelim... Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerikan Basını Cumhuriyet Coşkusunu Manşetlere Taşıdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı Artık Türkiye’nin Lideri"
İngiliz Gazeteleri: "Yeni Türkiye Doğdu"
Aynı Gün Yayımlanan Nottingham Journal, "Türkiye Bir Cumhuriyet" Manşetiyle Çıktı.
Fransız Basını: "Mustafa Kemal Alkışlarla Cumhurbaşkanı Seçildi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Haberi Dünyaya Anadolu Ajansı’ndan Ulaştı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın