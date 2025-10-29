En Büyük Eserimiz: Cumhuriyetin İlanı O Gün Dünya Basınında Nasıl Yer Aldı?

Türkiye’nin ilk resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, 29 Ekim 1923 gecesi Cumhuriyet’in ilanını tüm dünyaya duyurdu. Ajans, hazırladığı Fransızca bülten ile yeni Türk devletinin yönetim biçiminin değiştiğini uluslararası basına geçti.

Bültende, Meclis’te gerçekleşen tarihi oturumun detaylarına ve Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmaya yer verildi. Atatürk’ün, 'Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında hak ettiği yeri eserleriyle ispat edecektir.' sözleri o günün en dikkat çekici satırlarından biri olarak tarihe geçti.

Cumhuriyetin 102. yılında bugün hâlâ aynı gurur, aynı heyecan ve aynı inançla kutluyoruz bu büyük eseri! Yaşasın Cumhuriyet!