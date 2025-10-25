Cumhuriyet Coşkusunu Atamız ile Aynı Karede Kutlayacağınız Bu Görselleri Gemini ile Nasıl Yapacağınız Anlattık

''Sabah ışığı vuran hiper-gerçekçi bir kutlama fotoğrafı. Fotoğrafın atmosferi çok neşeli ve samimi. Yakın plandaki referans görseli yüklenen mutlu kişinin yanında, yüzündeki hafif bir tebessümle gülümseyen Mustafa Kemal Atatürk var; ikisi de ellerindeki Türk bayraklarını havada sallıyor. Ellerinde sadece bayraklar var, başka herhangi bir aksesuar bulunmuyor. Arka plandaki derinlikte coşkulu bir kalabalık, Türk bayrakları ve havada uçuşan kırmızı beyaz konfetiler var. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.''