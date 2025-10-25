Cumhuriyet Coşkusunu Atamız ile Aynı Karede Kutlayacağınız Bu Görselleri Gemini ile Nasıl Yapacağınız Anlattık
Bu 29 Ekim’i Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le aynı karede, Cumhuriyet’in ışığında kutluyoruz!
Siz de bu coşkuyu paylaşmak isterseniz, aşağıda ilettiğimiz promptları, kullanmak istediğiniz fotoğraf ile birlikte Gemini Nano Banana'ya girerek saniyeler içinde görselinizi oluşturabilirsiniz.
Cumhuriyet coşkusunu en çok hissettiğimiz yerde, bir sınıfta, Atamız ile...
Belki de bir Cumhuriyet Balosu'nda...
Ya da kalabalık ve kırmızı beyaz bir meydanda...
Hangi görseli isterseniz isteyin, buraya tıklayıp Gemini'yi ziyaret ederek, promptlar ve görselde yer almasını istediğiniz fotoğraf ile saniyeler içinde siz de görselinizi oluşturabilirsiniz.
