Cumhuriyet Coşkusunu Atamız ile Aynı Karede Kutlayacağınız Bu Görselleri Gemini ile Nasıl Yapacağınız Anlattık

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.10.2025 - 00:09

Bu 29 Ekim’i Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le aynı karede, Cumhuriyet’in ışığında kutluyoruz! 

Siz de bu coşkuyu paylaşmak isterseniz, aşağıda ilettiğimiz promptları, kullanmak istediğiniz fotoğraf ile birlikte Gemini Nano Banana'ya girerek saniyeler içinde görselinizi oluşturabilirsiniz.

Cumhuriyet coşkusunu en çok hissettiğimiz yerde, bir sınıfta, Atamız ile...

Cumhuriyet coşkusunu en çok hissettiğimiz yerde, bir sınıfta, Atamız ile...

''Yakın plan ve hiper-gerçekçi bir fotoğraf. Suratında hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk; yeşil sınıf tahtasında bir elinde tebeşir tutarken, yanında ayakta duran ve mutlulukla gülümseyen referans görseli yüklenen kişiyle kadraja doğru bakıyor. Pencereden doğal sabah ışığı vuran, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süslenmiş bir ilkokul sınıfı. Üretimin mutlak kuralı; referans görseli yüklenen kişinin yüz hatları referans görseldekiyle birebir aynı.''

Belki de bir Cumhuriyet Balosu'nda...

Belki de bir Cumhuriyet Balosu'nda...

''Sarı iç mekan aydınlatmasına sahip ultra fotogerçekçi bir portre. Pozitif enerji veren, samimi bir ambiyans. Resmi bir davette, şık davet kıyafetiyle referans görseli yüklenen kişinin yanında, yüzünde hafif bir tebessüm bulunan Mustafa Kemal Atatürk var. Arkadaki flu derinlikte şık, dokulu, tüy yönü görünür kırmızı kadife perde. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.''

Ya da kalabalık ve kırmızı beyaz bir meydanda...

Ya da kalabalık ve kırmızı beyaz bir meydanda...

''Sabah ışığı vuran hiper-gerçekçi bir kutlama fotoğrafı. Fotoğrafın atmosferi çok neşeli ve samimi. Yakın plandaki referans görseli yüklenen mutlu kişinin yanında, yüzündeki hafif bir tebessümle gülümseyen Mustafa Kemal Atatürk var; ikisi de ellerindeki Türk bayraklarını havada sallıyor. Ellerinde sadece bayraklar var, başka herhangi bir aksesuar bulunmuyor. Arka plandaki derinlikte coşkulu bir kalabalık, Türk bayrakları ve havada uçuşan kırmızı beyaz konfetiler var. Üretimin mutlak kuralı: referans görseldeki kişinin yüz hatları birebir korunmalı.''

Hangi görseli isterseniz isteyin, buraya tıklayıp Gemini'yi ziyaret ederek, promptlar ve görselde yer almasını istediğiniz fotoğraf ile saniyeler içinde siz de görselinizi oluşturabilirsiniz.

