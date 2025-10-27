29 Ekim Etkinlikleri ve Konserleri İstanbul 2025: 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler!

Cumhuriyet'in 102. yıl kutlamaları kapsamında bu sene de birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim coşkusu, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanacak. İstanbul'un birçok ilçesinde ünlü isimler sevenleriyle buluşacak ve ücretsiz konser verecek.

Vatandaşlar da “İstanbul 29 Ekim konserleri 2025” ve “hangi ilçede hangi sanatçı konser verecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.