onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
29 Ekim Etkinlikleri ve Konserleri İstanbul 2025: 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler!

29 Ekim Etkinlikleri ve Konserleri İstanbul 2025: 29 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 15:46

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Bayramımız her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir çoşkuyla kutlanacak. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehrimizde 29 Ekim etkinlikleri, konserleri düzenlenecek. Halkımız, bu konserlere ücretsiz giderek Cumhuriyet coşkunu doyasıya yaşayacak. 

İşte 29 Ekim İstanbul ücretsiz konser takvimi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

29 Ekim Ücretsiz Etkinlikler

29 Ekim Ücretsiz Etkinlikler

Cumhuriyet'in 102. yıl kutlamaları kapsamında bu sene de birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim coşkusu, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanacak. İstanbul'un birçok ilçesinde ünlü isimler sevenleriyle buluşacak ve ücretsiz konser verecek.

Vatandaşlar da “İstanbul 29 Ekim konserleri 2025” ve “hangi ilçede hangi sanatçı konser verecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

İstanbul 29 Ekim Konserleri 2025

İstanbul 29 Ekim Konserleri 2025

  • İrem Derici: 29 Ekim Çarşamba saat 21.00  Taşdelen Cemal Güngör Parkı önü

  • MADRİGAL: 29 Ekim saat 20.45 Maltepe Cumhuriyet Meydanı  

  • OZBİ: 29 Ekim saat 18.30 Terminal Kadıköy

  • KUBAT: 29 Ekim saat 20.00 Beykoz Sahili Etkinlik Alanı 

  • Sinan Akçıl: 29 Ekim saat 20.30 Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı 

  • Koray Avcı: 29 Ekim saat 21.30 Bakırköy Cumhuriyet Meydan

  • Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş: 29 Ekim saat 19.30 Cumhuriyetimizin Bağcılar Meydanı

  • Feridun Düzağaç: 29 Ekim saat 20.00 Sancaktepe Akbudak Sokak

İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi Beşiktaş'ta saat 19:30'da sahne alacak. Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay konuk sanatçı olacak.

İzmir 29 Ekim Konserleri 2025

İzmir 29 Ekim Konserleri 2025
  • CUMHURİYET BAYRAMI FENER ALAYI 

YER: Hükümet Konağı Önü – Cumhuriyet Meydanı - Gündoğdu Meydanı 

SAAT: 20.00

  • CUMHURİYET BAYRAMI HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

YER: Cumhuriyet Meydanı  

SAAT: 21.00

YER: Gündoğdu Meydanı 

SAAT: 21.30

Ankara 29 Ekim Konserleri 2025

Ankara 29 Ekim Konserleri 2025

Çankaya

  • 29 Ekim Çarşamba – 20:00 – Hakan Aysev Konseri, Atatürk Sanat Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi

Etimesgut

  • 29 Ekim Çarşamba – 20:00 – Levent Yüksel Konseri, Tunahan Kapalı Pazar Yeri

Mamak

  • 29 Ekim Çarşamba – 15:00 – Yakamoz Türk Halk Müziği Korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi

Elmadağ

  • 28 Ekim Salı – 18:00 – Zara Konseri, Cumhuriyet Meydanı

Altındağ

  • 31 Ekim Cumartesi – 14:00 – Cumhuriyet Korosu Konseri, Baki Kültür Merkezi

Yenimahalle

  • 28 Ekim Salı – 20:00 – Burcu Güneş Konseri, Dr. Ragıp Tüzün Parkı

  • 29 Ekim Çarşamba – 20:00 – Manuş Baba Konseri, Batıkent M. Karayalçın Meydanı

Nallıhan

  • 28 Ekim Salı – 19:30 – Sole Orkestrası ve Fatih Demirhan Konseri, Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

Kalecik

  • 29 Ekim Çarşamba – 19:00 – Mikail Yalçın Konseri

  • 29 Ekim Çarşamba – 20:30 – Mustafa Taş Konseri, Atatürk Parkı Üzeri

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın