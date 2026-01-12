3 Gün Süren Efsane Tenis Maçı: John Isner - Nicola Mahut

2010 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda karşılaşan Amerikan John Isner ile Fransız Nicolas Mahut, hem yaptıkları kıyasıya mücadele hem de toplam oyun süresi ile tarihe geçmeyi başardı. Tam 3 gün sürerek dünyanın en uzun tenis maçına dönüşen muhteşem karşılaşma, aynı zamanda en fazla oyun oynanan maç ve en fazla ace yapılan maç rekorlarına da sahip oldu.

Tenis tarihinin sadece en uzun değil, en ikonik karşılaşmalarından olan bu efsane hakkında bilinmesi gereken tüm özel detayları sizler için derledik!