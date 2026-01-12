3 Gün Süren Efsane Tenis Maçı: John Isner - Nicola Mahut
2010 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda karşılaşan Amerikan John Isner ile Fransız Nicolas Mahut, hem yaptıkları kıyasıya mücadele hem de toplam oyun süresi ile tarihe geçmeyi başardı. Tam 3 gün sürerek dünyanın en uzun tenis maçına dönüşen muhteşem karşılaşma, aynı zamanda en fazla oyun oynanan maç ve en fazla ace yapılan maç rekorlarına da sahip oldu.
Tenis tarihinin sadece en uzun değil, en ikonik karşılaşmalarından olan bu efsane hakkında bilinmesi gereken tüm özel detayları sizler için derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dünyanın en uzun tenis maçı olarak tarihe geçti.
2. Skor boardlar tenis mantığını zorladı.
3. Güneş ışığı yetersizliği sebebiyle maça defalarca ara verildi.
4. Sadece fiziksel değil mental bir sınavdı.
5. İki oyuncu da servis atarken adeta duvara döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 2010 Wimbledon'ın ilk turu olmasına rağmen finalden çok konuşuldu.
7. İzleyiciler için unutulmaz bir deneyimdi.
8. Kurallar bu maçın ardından tartışma yarattı.
9. Isner maçı kazanmış olsa da turnuvada ilerleyemedi.
10. Tenisin sonsuza kadar süremeyeceğini kanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın