Ulu Önder Atatürk'ün Aramızdan Ayrılışının 86. Senesinde 09.05'te Ülkenin Dört Bir Yanında Yine Hayat Durdu

Bugün 10 Kasım. Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. senesi. Bu yıl da memleketin dört bir yanından insanlar, Atamızın hayata veda ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunarak ona olan derin saygılarını ve özlemlerini ifade etti. Bu yıl da, Atamızın anısına duyulan saygı ve özlem, tüm yurtta bir kez daha yankılandı.

Saygı, minnet ve özlemle... İşte memleketin dört bir yanında 10 Kasım;