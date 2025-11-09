Bu Filmle Kadın-Erkek Eşitliğine Bir Adım Daha Atılmış: Atatürk'ün En Çok Güldüğü Film Hangisi?

Kaçmasının ardından genç bir kadını boğulmaktan kurtararak zengin bir ailenin gözüne girse de, kurtardığı kadın ile evlenmek isteyen bir adam yakalanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Film, Atatürk'ün en çok güldüğü film olmasının yanında ülkemiz için ayrı bir öneme sahip. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ile birlikte gittiği sinema salonunda hiç kadın olmadığını görünce bu duruma içerlemiş.

Cemil Fikir o gün yaşananlar ile ilgili şunları anlatmış:

'Gazi, sinemanın kapısında elimi sıktı, beraberce balkona çıktık, aşağıdaki salona baktı. Bana:

‘Cemil, neden kadın yok?’ dedi. Ben:

‘Paşam, kadınlara yalnız salı günü sinema gösteriyoruz’ dedim. Yaverini çağırıp:

‘Dışarıdaki kadınları içeri bırakın’ dedi. Salonu dolduran kadınlar Gazi’yi alkışlamaya başladılar.”

Kadın-erkek eşitliğine verdiği değer ile bilinen Atatürk, bu film ile bir hayalini daha gerçekleştirmiş ve Ankara Sineması'nda Charlie Chaplin'in filmi ile birlikte kadın ve erkekler sinema salonunda ilk kez beraber film izlemişler.