onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Filmle Kadın-Erkek Eşitliğine Bir Adım Daha Atılmış: Atatürk'ün En Çok Güldüğü Film Hangisi?

Bu Filmle Kadın-Erkek Eşitliğine Bir Adım Daha Atılmış: Atatürk'ün En Çok Güldüğü Film Hangisi?

Atatürk
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 22:01

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi bir dünya lideri olmasının yanı sıra, sanata ve sanatçıya verdiği değer de sözleri ve icraatleri sayesinde biliniyor. Sanatı, 'medeni uluslar yanında yer alabilmenin bir aracı' olarak gören Atatürk'ün film izlemeyi sevdiği de tarihi kaynaklarda belirtilmişti. Peki ama izlerken en çok güldüğü filmi biliyor musunuz? Gelin, Atatürk'ün en çok güldüğü film hangisiymiş birlikte öğrenelim. 

Kaynak: Atatürk’ün En Çok Güldüğü Filmi Biliyor Muydunuz? İşte Atatürk'ün En Çok Güldüğü Film

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor.

10 Kasım'da onu saygıyla anarken, bu kez sanata verdiği önemi de hatırlıyoruz. Askeri ve siyasi dünya liderliğinin yanı sıra sanata ve sanatçıya verdiği değerle de bilinen Mustafa Kemal Atatürk, çoğunlukla sevdiği türkülerle anılıyordu. Ancak Atatürk'ün iyi bir sinema filmi izleyicisi olduğunu öğrenmemizin ardından onun en çok hangi filme güldüğünü de merak eder olduk.

Sinemaya ayrı bir ilgi duyan Atatürk'ün en çok güldüğü film Charlie Chaplin'in bir kısa sessiz filmiymiş!

Sinemaya ayrı bir ilgi duyan Atatürk'ün en çok güldüğü film Charlie Chaplin'in bir kısa sessiz filmiymiş!

Atatürk, 'Şarlo İdam Mahkumu' adlı bu kısa filmi izlediğinde çok gülmüş ve tekrar izlemek istemiş. Hatta Cemil Fikir'e, 'Cemil, hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Şunu bir kere daha izlesek olmaz mı?' demiş ve tekrar ilgiyle izlemiş filmi.

Şarlo İdam Mahkumu adlı filmde Charlie Chaplin hapishane gardiyanlarından kaçan bir mahkumu canlandırıyor.

Şarlo İdam Mahkumu adlı filmde Charlie Chaplin hapishane gardiyanlarından kaçan bir mahkumu canlandırıyor.

Kaçmasının ardından genç bir kadını boğulmaktan kurtararak zengin bir ailenin gözüne girse de, kurtardığı kadın ile evlenmek isteyen bir adam yakalanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Film, Atatürk'ün en çok güldüğü film olmasının yanında ülkemiz için ayrı bir öneme sahip. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ile birlikte gittiği sinema salonunda hiç kadın olmadığını görünce bu duruma içerlemiş.

Cemil Fikir o gün yaşananlar ile ilgili şunları anlatmış:

'Gazi, sinemanın kapısında elimi sıktı, beraberce balkona çıktık, aşağıdaki salona baktı. Bana:

‘Cemil, neden kadın yok?’ dedi. Ben:

‘Paşam, kadınlara yalnız salı günü sinema gösteriyoruz’ dedim. Yaverini çağırıp:

‘Dışarıdaki kadınları içeri bırakın’ dedi. Salonu dolduran kadınlar Gazi’yi alkışlamaya başladılar.” 

Kadın-erkek eşitliğine verdiği değer ile bilinen Atatürk, bu film ile bir hayalini daha gerçekleştirmiş ve Ankara Sineması'nda Charlie Chaplin'in filmi ile birlikte kadın ve erkekler sinema salonunda ilk kez beraber film izlemişler.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
151
67
14
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın