Bu Filmle Kadın-Erkek Eşitliğine Bir Adım Daha Atılmış: Atatürk'ün En Çok Güldüğü Film Hangisi?
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi bir dünya lideri olmasının yanı sıra, sanata ve sanatçıya verdiği değer de sözleri ve icraatleri sayesinde biliniyor. Sanatı, 'medeni uluslar yanında yer alabilmenin bir aracı' olarak gören Atatürk'ün film izlemeyi sevdiği de tarihi kaynaklarda belirtilmişti. Peki ama izlerken en çok güldüğü filmi biliyor musunuz? Gelin, Atatürk'ün en çok güldüğü film hangisiymiş birlikte öğrenelim.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor.
Sinemaya ayrı bir ilgi duyan Atatürk'ün en çok güldüğü film Charlie Chaplin'in bir kısa sessiz filmiymiş!
Şarlo İdam Mahkumu adlı filmde Charlie Chaplin hapishane gardiyanlarından kaçan bir mahkumu canlandırıyor.
