Mustafa Kemal Atatürk’ün Herkes Tarafından Bilinmesi Gereken 15 Özelliği

Bu toprakların her köşesinde yankılanan, sadece askeri dehasıyla değil, vizyonu ve iradesiyle de çağları aşan bir ismin gölgesindeyiz. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tarihin akışını değiştiren, büyük ve benzersiz bir devlet adamıydı. Okul kitaplarında, resmi törenlerde onu hep 'ulu önder', 'ebedi komutan' sıfatlarıyla andık. Bu sıfatlar elbette hakkıdır, ancak zaman zaman o güçlü zırhın ardındaki insanı, o büyük dehanın gömleğinin altındaki kalbi görmekte zorlandık.

Bugün, o çok iyi bildiğimiz resmi portreden bir adım geri çekiliyoruz. Savaş meydanlarının tozunu yutmuş, en kritik kararları vermiş o büyük liderin, günlük hayatında nasıl bir insan olduğunu, neleri sevdiğini, neleri arzuladığını, yani onu 'Mustafa Kemal' yapan o sıradan ama bir o kadar da özel anları arayacağız.

Kuru fasulyeye olan düşkünlüğünden, başucunda bekleyen kitaba; en büyük hayalinden, kıyafet tercihlerine kadar...

İşte, herkes tarafından bilinmesi gereken, Mustafa Kemal Atatürk’ün o çok özel ve duygusal 15 özelliği ile karşınızdayız. Hazır mısınız?