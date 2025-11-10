onedio
Mustafa Kemal Atatürk’ün Herkes Tarafından Bilinmesi Gereken 15 Özelliği

Ali Can YAYCILI
10.11.2025 - 07:05

Bu toprakların her köşesinde yankılanan, sadece askeri dehasıyla değil, vizyonu ve iradesiyle de çağları aşan bir ismin gölgesindeyiz. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tarihin akışını değiştiren, büyük ve benzersiz bir devlet adamıydı. Okul kitaplarında, resmi törenlerde onu hep 'ulu önder', 'ebedi komutan' sıfatlarıyla andık. Bu sıfatlar elbette hakkıdır, ancak zaman zaman o güçlü zırhın ardındaki insanı, o büyük dehanın gömleğinin altındaki kalbi görmekte zorlandık.

Bugün, o çok iyi bildiğimiz resmi portreden bir adım geri çekiliyoruz. Savaş meydanlarının tozunu yutmuş, en kritik kararları vermiş o büyük liderin, günlük hayatında nasıl bir insan olduğunu, neleri sevdiğini, neleri arzuladığını, yani onu 'Mustafa Kemal' yapan o sıradan ama bir o kadar da özel anları arayacağız.

Kuru fasulyeye olan düşkünlüğünden, başucunda bekleyen kitaba; en büyük hayalinden, kıyafet tercihlerine kadar... 

İşte, herkes tarafından bilinmesi gereken, Mustafa Kemal Atatürk’ün o çok özel ve duygusal 15 özelliği ile karşınızdayız. Hazır mısınız?

Soyadı kökeni: 'Atatürk' soyadını, Türk Dil Kurumu Başkanı'nın bir konuşmasında kullanmasından çok beğenerek kabul etmiştir. Ancak kendisine 'Ata' diye hitap edilmesinden kesinlikle hoşlanmazdı.

Favori yemeği: Manastır Askeri Lisesi'nden kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldı.

Tatlı tercihi: Tatlıya düşkün değildi ancak canı istediğinde gül reçelini tercih ederdi.

En sevdiği kitap: Binlerce kitabı olmasına rağmen, Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanını cephede bile başucundan ayırmazdı.

Hayvan sevgisi: Atlardan sonra en sevdiği hayvan köpekti. 'Fox' adını verdiği köpeği yatağının ayak ucunda uyurdu.

Gömlek rengi ve üretimi: Bütün gömlekleri beyazdı; önce İsviçre'de özel diktirirken, sonra yerli malı kampanyası için Beyoğlu'nda bir terziye diktirmeye başladı.

Giyim tasarımı: Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Lacivert takım elbise giymeyi sevmezdi.

Fiziksel özellikleri: Boyu 1.74'tü, hastalığı ilerlemeden önceki kilosu 76'dan 46'ya kadar düşmüştü ve 43 numara siyah rugan ayakkabı giyerdi.

Sabah rutini: Sabah kahvaltılarıyla arası iyi değildi. Yataktan kalkar kalkmaz divana bağdaş kurarak oturur, günün ilk kahvesini ve sigarasını içerdi. Kendi kendine tıraş olmazdı.

Dil bilgisi: Askeri lisede öğrendiği Fransızca'yı geliştirdi ve konuşurken araya Fransızca sözcükler eklerdi.

Sportmenliği: Sportmen biriydi; her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı.

Eğitim başarısı: Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi Matematik idi. Pozitif bilimlere ilgisi hayatı boyunca sürdü.

Düzen takıntısı: Evinde, çevresinde ve hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi.

Hayvanlar karşı özel duyarlılık: Yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz, böyle durumlarda sırtını döner veya kesilmelerini engellerdi.

