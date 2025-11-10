Hayatında Hiç Hamburgerle Tanışmamış Öğrencilerine Hamburger Sürprizi Yapan Öğretmen Kalpleri Isıttı

Çocuklukta iyi bir öğretmenle karşılaşmak, insanın en büyük şanslarından biridir. Hatta belki de hayat boyu sürecek bir talihin ilk işaretidir. Çocuklukta karşımıza çıkan nitelikli bir öğretmen, hayat çizgimizin yönünü değiştirebilir. İyi bir öğretmen yalnızca ders anlatmaz; öğrenmeyi sevdirir, merakı besler, özgüveni büyütür. Kısacası, bir çocuğun hayatında sessiz ama derin izler bırakır.

Bir öğretmen sohbet arasında hiç hamburger yemediğini söyleyen öğrencilerine hamburger sürprizi yaptı. Öğrencilerin tepkileri ve mutluluğu kalpleri ısıttı.