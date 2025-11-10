onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayatında Hiç Hamburgerle Tanışmamış Öğrencilerine Hamburger Sürprizi Yapan Öğretmen Kalpleri Isıttı

Hayatında Hiç Hamburgerle Tanışmamış Öğrencilerine Hamburger Sürprizi Yapan Öğretmen Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 08:55

İçerik Devam Ediyor

Çocuklukta iyi bir öğretmenle karşılaşmak, insanın en büyük şanslarından biridir. Hatta belki de hayat boyu sürecek bir talihin ilk işaretidir. Çocuklukta karşımıza çıkan nitelikli bir öğretmen, hayat çizgimizin yönünü değiştirebilir. İyi bir öğretmen yalnızca ders anlatmaz; öğrenmeyi sevdirir, merakı besler, özgüveni büyütür. Kısacası, bir çocuğun hayatında sessiz ama derin izler bırakır.

Bir öğretmen sohbet arasında hiç hamburger yemediğini söyleyen öğrencilerine hamburger sürprizi yaptı. Öğrencilerin tepkileri ve mutluluğu kalpleri ısıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Aynı cennette gibiyim"

"Aynı cennette gibiyim"

Öğretmenlerinin hamburger sürprizi karşısında çok mutlu olan çocuklar, mutluluklarını kelimelerle anlatmaya çalışırken heyecanları ise yüzlerine yansıdı. Video izleyenleri pamuk gibi yaparken bir yandan da uzun uzun düşündürdü.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın