Bir Doktorun Çocukların Ruhu Bile Duymadan İğne Yaptığı Yönteme Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 20:44

Çocuk doktorluğu dışardan diğer branşlara göre daha kolay görünse de oldukça zor bir alan. Derdini anlatamayan miniklere yardımcı olmaya çalışmak ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak oldukça zor olabiliyor. Özellikle, çocuğu hasta olan stresli ebeveynlerle de bahsetmek zorunda kalıyorlar. Bu da durumu daha karmaşık bir hale getiriyor. 

Bir doktorun, çocukların ruhu bile duymadan iğnelerini yaptığı yöntem beğeni topladı. Özellikle iğne ile korkutulan çocukları tamamen rahatlatarak tedavilerini tamamlaması taktir edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPiWny...
Buradan izleyebilirsiniz;

Dikkatlerini dağıtarak streslerini azaltıyor.

Çocuklar bilmedikleri bir ortama girip tanımadıkları birinin ilgisi ile karşılaşında zaten stres oluyorlar. Bunun yanında sürekli doktorla ve iğneyle korkutmak da çok yaygın bir durum. Bu sebeple doktorun sakinliği, sabrı ve neşesi pek çok kişinin beğenisini toplarken, çocuklarla çalışmak zorunda olanlara da ilham verdi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
