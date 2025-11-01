Bir Doktorun Çocukların Ruhu Bile Duymadan İğne Yaptığı Yönteme Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPiWny...
Çocuk doktorluğu dışardan diğer branşlara göre daha kolay görünse de oldukça zor bir alan. Derdini anlatamayan miniklere yardımcı olmaya çalışmak ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak oldukça zor olabiliyor. Özellikle, çocuğu hasta olan stresli ebeveynlerle de bahsetmek zorunda kalıyorlar. Bu da durumu daha karmaşık bir hale getiriyor.
Bir doktorun, çocukların ruhu bile duymadan iğnelerini yaptığı yöntem beğeni topladı. Özellikle iğne ile korkutulan çocukları tamamen rahatlatarak tedavilerini tamamlaması taktir edildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Dikkatlerini dağıtarak streslerini azaltıyor.
