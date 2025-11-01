onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Karikatürist Serkan Yılmaz Atari Salonunda Büyüyen Neslin Aslında O Kadar da Efsane Nesil Olmadığını Anlattı

Karikatürist Serkan Yılmaz Atari Salonunda Büyüyen Neslin Aslında O Kadar da Efsane Nesil Olmadığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 20:21

İçerik Devam Ediyor

Her yeni nesil, kendinden önceki nesilden oldukça farklı bildiğiniz üzere. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde her gün bambaşka bir yeniliğe uyanıyoruz. Bu da her neslin bir öncekinden başka bir dünyaya doğmasına sebep oluyor. Bu durum, zaman zaman anlaşmazlıkların ve çatışmaların ortaya çıkmasına da neden oluyor haliyle. Bir de hangi neslin 'efsane nesil' olduğu tartışması var. 

Karikatürkist Serkan Yılmaz, atari salonunda büyüyen neslin aslında düşünüldüğü kadar efsane bir nesil olmadığını anlattı. Sözlerine hak verenler kadar haksız bulanlar da oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yaşıtlarım bana kızacaklar ama biz efsane nesil değiliz"

"Yaşıtlarım bana kızacaklar ama biz efsane nesil değiliz"

Her nesil, kendi dönemine özgü deneyimler ve etkilerle şekillenirken, bu süreçte kendine has bir kimlik ve anlayış geliştirir. Serkan Yılmaz da oyun oynama biçimimizden aile yaşantımıza kadar pek çok detayın hayatımızı aslında nasıl şekillendirdiğini anlattı. Peki sizce de atari salonunda büyüyen nesil aslında efsane bir nesil değil mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
deniz

ne kadar zorlama mimikler..sanki binlerce seçenek içerisinde bu saydiklarini seçmişiz gibi ti'ye alıyor.. tebrikler oneido 'ya çıktın,hadi devam et az tak... Devamını Gör

Bozkurt

Efsane olabilecekken kendilerini arabesk kültürüne zincirleyip mafyalığa özenerek hiç oldular.

ali nalcaci

Katiliyorum boomer, sizin nesil tum dunyanin anlamina koydu noktayi