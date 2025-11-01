Karikatürist Serkan Yılmaz Atari Salonunda Büyüyen Neslin Aslında O Kadar da Efsane Nesil Olmadığını Anlattı

Her yeni nesil, kendinden önceki nesilden oldukça farklı bildiğiniz üzere. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde her gün bambaşka bir yeniliğe uyanıyoruz. Bu da her neslin bir öncekinden başka bir dünyaya doğmasına sebep oluyor. Bu durum, zaman zaman anlaşmazlıkların ve çatışmaların ortaya çıkmasına da neden oluyor haliyle. Bir de hangi neslin 'efsane nesil' olduğu tartışması var.
Karikatürkist Serkan Yılmaz, atari salonunda büyüyen neslin aslında düşünüldüğü kadar efsane bir nesil olmadığını anlattı. Sözlerine hak verenler kadar haksız bulanlar da oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yaşıtlarım bana kızacaklar ama biz efsane nesil değiliz"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ne kadar zorlama mimikler..sanki binlerce seçenek içerisinde bu saydiklarini seçmişiz gibi ti'ye alıyor.. tebrikler oneido 'ya çıktın,hadi devam et az tak... Devamını Gör
Efsane olabilecekken kendilerini arabesk kültürüne zincirleyip mafyalığa özenerek hiç oldular.
Katiliyorum boomer, sizin nesil tum dunyanin anlamina koydu noktayi