İstanbul'da Adında "Köy" Geçen Kaç Tane İlçe Vardır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 22:31

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 25 Aralık Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlarda. Bu kez yarışmacıya 100 bin TL değerinde İstanbul ile ilgili bir soru soruldu. 

Yarışmacıya 'İstanbul'da Adında 'Köy' Geçen Kaç Tane İlçe Vardır?' sorusu soruldu.

A: 3

B: 4

C: 6

D: 7

Doğru Cevap: B, 4

İstanbul'da Kadıköy, Bakırköy, Arnavutköy ve Çekmeköy olmak üzere isminde 'köy' geçen 4 tane ilçe bulunur.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
