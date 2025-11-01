Bir Genç Yerli Yapay Zeka Kumru'ya ÖSYM 2025 Sorularını Çözdürdü

Geçtiğimiz gün yerli yapay zeka Kumru'yu tanıdık ve pek çok içerik üreticisisi Kumru'yu deneyerek içerikler üretti. Elbette öne çıkan yapay zeka modelleri gibi gelişmiş olmasa da ülkemiz içn umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Zaten ChatGPT'ye alternatif olmadığı da belirtiliyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Kumru'ya ÖSYM'nin 2025 sorularını çözdürdü. Kumru'nun netleri ise şaşırttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tüm soruları 5 saatte yanıtladı.
