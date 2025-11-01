onedio
Bir Genç Yerli Yapay Zeka Kumru'ya ÖSYM 2025 Sorularını Çözdürdü

Bir Genç Yerli Yapay Zeka Kumru'ya ÖSYM 2025 Sorularını Çözdürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 18:57

Geçtiğimiz gün yerli yapay zeka Kumru'yu tanıdık ve pek çok içerik üreticisisi Kumru'yu deneyerek içerikler üretti. Elbette öne çıkan yapay zeka modelleri gibi gelişmiş olmasa da ülkemiz içn umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Zaten ChatGPT'ye alternatif olmadığı da belirtiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Kumru'ya ÖSYM'nin 2025 sorularını çözdürdü. Kumru'nun netleri ise şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm soruları 5 saatte yanıtladı.

Tüm soruları 5 saatte yanıtladı.

Türkçe'de 6 doğru 34 yanlış yapan Kumru, sosyalden 2, fen bilimlerinden 3, matematikten ise 2 doğru yaptı. Netleri kötü olduğu içinse sıralaması hesaplanamadı.

