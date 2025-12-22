Bir Bütçe Oluştur Yılbaşını Nerede Geçirmen Gerektiğini Söyleyelim!

Senin ilacın kesinlikle o deli dolu Balkan enerjisi; yani rota Sırbistan! Vize derdiyle falan uğraşmadan, sadece pasaportunu kapıp Belgrad’ın o hiç uyumayan, kıpır kıpır sokaklarına kendini atman lazım. İnsanların birbirini tanımıyormuş gibi yapmadığı, müziğin ve kahkahanın sokaklara taştığı o salaş ama ruhlu ortam sana çok iyi gelecek. Hem cebini yormayan hem de ruhunu doyuran bir tatil istiyorsun ve bunu hak ediyorsun. Yeni yıla girerken, tanımadığın insanlarla kol kola girip şarkılar söylerken bulursan hiç şaşırma, buranın büyüsü bu!