Bir Bütçe Oluştur Yılbaşını Nerede Geçirmen Gerektiğini Söyleyelim!
Yeni yıla nerede girmen gerektiğini merak ediyorsan doğru yerdesin! Bütçeni nasıl yönettiğine bakarak sana en uygun yılbaşı mekanını söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım!👇
1. İlk sorumuzla başlayalım. Yılbaşına özel bütçe belirler misin?
2. Aylık gelirini öğrenelim.
3. Lüks mekanlar seni cezbediyor mu?
4. Kalabalık yılbaşı etkinliklerini sever misin?
5. Şu an herhangi bir yere borcun var mı?
6. Yılbaşı eğlencesinde önceliğin ne olacak?
7. Yılbaşında sevdiklerine hediye alacak mısın?
8. Son olarak, yeni yıla kimle veya kimlerle girmeyi planlıyorsun?
Almanya!
Sırbistan!
Kapadokya!
İtalya!
