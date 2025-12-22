onedio
Akşam Ne Pişirsem Diye Düşünürken İlham Alabileceğin 10 Pratik Tarif

Elif Nur Çamurcu
22.12.2025 - 17:01

Akşam saatleri yaklaştığında genelde aynı cümle kurulur. 'Bugün ne pişirsem?'... Yoğun bir gün sonunda uzun uzun yemek düşünmek sizi strese sokuyor olabilir. Ama pratik, uğraştırmayan ve hızlıca yapabileceğiniz tarifler burada! Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha sağlıklı yemekler yaparak hem lezzetin tadını çıkarabilir hem de kendinizi hafif hissedebilirsiniz!

Gelin, tariflere birlikte bakalım!

1. Tavuk Göğsü Dilimleri ve Mücver Topları

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Tavuk Göğsü Dilimleri

  • Tavuk göğsü

  • Zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • Toz kırmızı biber

  • Sarımsak tozu

Yapılış:

  • Tavuk göğsünü ince şeritler halinde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek kat olacak şekilde yerleştirin.

  • 180 derecede 12–15 dakika pişirin.

Mücver Topları

Malzemeler:

  • Kabak

  • Yumurta

  • Un

  • Tuz

Yapılış:

  • Tüm malzemeleri karıştırın.

  • Küçük toplar yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 12 dakika pişirin.

2. Patates

Klasik patatesten bahsetmiyoruz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile fazla yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak patatesler yapabilirsiniz. Peki, nasıl?

Malzemeler:

  • Patates

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Kekik veya paprika

Yapılış:

  • Patatesleri kesin.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 190 derecede 18–20 dakika pişirin.

  • Arada hazneyi sallamayı unutmayın!

3. Köfte ve Patlıcan Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Köfte

Malzemeler:

  • Köftelik kıyma

  • Rendelenmiş soğan

  • Tuz, karabiber

  • Kimyon

Yapılış:

  • Tüm malzemeleri yoğurun.

  • Küçük köfteler şekillendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin

  • 180 derecede 12–15 dakika pişirin.

Patlıcan Dilimleri

Malzemeler:

  • Patlıcan

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılış:

  • Patlıcanı halka kesin.

  • Yağla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin.

4. Kabak Mücver

HomeID uygulaması sayesinde birçok tarif seçeneğini gözden geçirebilirsiniz! 

Malzemeler:

  • Kabak

  • Yumurta

  • Un

  • Tuz, karabiber

  • Dereotu

Yapılış:

  • Kabağı rendele ve suyunu sıkın.

  • Diğer malzemelerle karıştırın.

  • Kaşıkla Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyun.

  • 180 derecede 15 dakika pişirin.

5. Tavuk Kanat ve Kaşarlı Mantar

Korkmayın! Yaptığınız atıştırmalıklar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku hapsetme özelliği ile eviniz aşırı yemek kokuları ile dolmayacak.

Tavuk Kanat

Malzemeler:

  • Tavuk kanat

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Toz biber

Yapılış:

  • Kanatları yıkayın ve kurulayın.

  • Baharat ve yağla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizin.

  • 190 derecede 20–25 dakika pişirin.

Kaşarlı Mantar

Malzemeler:

  • Mantar

  • Kaşar peyniri

  • Tuz

Yapılış:

  • Mantarları temizleyin.

  • İçine kaşar koyun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 8–10 dakika pişirin.

6. Brokoli

Hem sağlıklı hem de lezzetli! 

Malzemeler:

  • Brokoli

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Sarımsak tozu

Yapılış:

  • Brokoliyi küçük parçalara ayırın.

  • Yağ ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10–12 dakika pişirin.

7. Karnabahar ve Tavuk Nugget

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranını ayarlamak çok kolay! Derecesini ve dakikasını ayarladıktan sonra gerisini Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırakın!

Karnabahar

Malzemeler:

  • Karnabahar

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Toz biber

Yapılış:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırın.

  • Baharat ve yağla karıştırın.

  • Philips Çift Hanzeli Airfryer’da 190 derecede 15 dakika pişirin.

Tavuk Nugget

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Galeta unu

  • Yumurta

  • Tuz

Yapılış:

  • Tavukları küp doğrayın.

  • Yumurtaya sonra galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190 derecede 15 dakika pişirin.

8. Mantarlı Tavuk

Afiyet olsun!

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Mantar

  • Zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılış:

  • Tavuk ve mantarı doğrayın.

  • Baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin.

9. Patates Köftesi ve Sebzeli Karışım

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Patates Köftesi

Malzemeler:

  • Haşlanmış patates

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılış:

  • Patatesi ezin.

  • Baharat ekleyin.

  • Şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 12 dakika pişirin.

Sebzeli Karışım

Malzemeler:

  • Kabak

  • Havuç

  • Biber

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılış:

  • Sebzeleri doğrayın.

  • Yağ ve tuzla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190 derecede 15 dakika pişirin.

10. Balık Fileto

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Malzemeler:

  • Balık fileto

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Limon suyu

Yapılış:

  • Balığı baharatlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 180 derecede 10–12 dakika pişirin.

