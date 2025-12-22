Akşam Ne Pişirsem Diye Düşünürken İlham Alabileceğin 10 Pratik Tarif
Akşam saatleri yaklaştığında genelde aynı cümle kurulur. 'Bugün ne pişirsem?'... Yoğun bir gün sonunda uzun uzun yemek düşünmek sizi strese sokuyor olabilir. Ama pratik, uğraştırmayan ve hızlıca yapabileceğiniz tarifler burada! Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha sağlıklı yemekler yaparak hem lezzetin tadını çıkarabilir hem de kendinizi hafif hissedebilirsiniz!
Gelin, tariflere birlikte bakalım!
1. Tavuk Göğsü Dilimleri ve Mücver Topları
2. Patates
3. Köfte ve Patlıcan Dilimleri
4. Kabak Mücver
5. Tavuk Kanat ve Kaşarlı Mantar
6. Brokoli
7. Karnabahar ve Tavuk Nugget
8. Mantarlı Tavuk
9. Patates Köftesi ve Sebzeli Karışım
10. Balık Fileto
