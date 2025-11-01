Galeri Gibi: İstanbul'da Bir Özel Üniversite'nin Otoparkındaki Araçlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Ülkemizde hemen hemen her alanda yaşanan fiyat artışı, eğitimi de etkiledi bildiğiniz üzere. Özel okul ücretleri anaokulundan üniversiteye kadar dudak uçuklatan bir hale geldi. Bu durum pek çok öğrenci ve veliyi yurt dışındaki eğitim imkanlarını değerlendirmeye yönlendirdi. Aynı zamanda öğrenciler arasındaki sınıf farkı da giderek açıldı. Bu durumda 'rekabet' meselesi yeniden tartışılmaya başlandı.

İstanbul'da bir özel üniversitenin otoparkında çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Öğrencilere ait olan araçlar modelleri ve fiyatlarıyla dudak uçuklattı.