Galeri Gibi: İstanbul'da Bir Özel Üniversite'nin Otoparkındaki Araçlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
01.11.2025 - 16:25 Son Güncelleme: 01.11.2025 - 17:09

Ülkemizde hemen hemen her alanda yaşanan fiyat artışı, eğitimi de etkiledi bildiğiniz üzere. Özel okul ücretleri anaokulundan üniversiteye kadar dudak uçuklatan bir hale geldi. Bu durum pek çok öğrenci ve veliyi yurt dışındaki eğitim imkanlarını değerlendirmeye yönlendirdi. Aynı zamanda öğrenciler arasındaki sınıf farkı da giderek açıldı. Bu durumda 'rekabet' meselesi yeniden tartışılmaya başlandı. 

İstanbul'da bir özel üniversitenin otoparkında çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Öğrencilere ait olan araçlar modelleri ve fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Görüntünün bir okul otoparkı olduğuna pek çok kişi inanamadı. Bir galeride çekilmiş gibi görünen videodaki araçların plakaları da dikkat çekti. Her biri sahibinin isminin kısaltılmış halini taşıyan araçlar bir şok daha yaşattı. Elbette video bol bol çene yormamıza sebep oldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
