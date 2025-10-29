onedio
İki Farklı Dünya: Bir Öğretmen Kız ve Erkek Öğrencilerinin Suluklarını Karşılaştırdı

İki Farklı Dünya: Bir Öğretmen Kız ve Erkek Öğrencilerinin Suluklarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2025 - 08:57

Kız çocukları ve erkek çocuklarının aralarında doğuştan bir fark olmadığından her ikisinin de ihtiyaçları temelde aynı. Fakat kafamızda oluşmuş bazı kalıplar ve alışkanlıklar nedeniyle kız çocuk ve erkek çocuğa yaklaşım farklı oluyor. Bu da yetiştirilme tarzlarında farklara sebep oluyor. Elbette bu durum ileriki yaşamlarını de büyük ölçüde etkiliyor. 

Bir öğretmen kız çocuklarının ve erkek çocuklarının suluklarını paylaştı. Kız çocuklarının sulukları özenle seçilmiş ve temiz iken erkek çocuklarının rastgele kaplardan su içtikleri görüldü. Oraya çıkan fark ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQOxzAnjFaw/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kız çocuk yetiştirmek erkek çocuk yetiştirmekten daha masraflı."

"Kız çocuk yetiştirmek erkek çocuk yetiştirmekten daha masraflı."

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yaptığı bir araştırma, kız çocuğu yetiştirmenin erkek çocuğu yetiştirmekten daha masraflı olduğunu ortaya koymuştu. Bunun sebebinin ise hem kadınlar hem de kız çocukları için üretilen ürünlerin hem daha pahalı hem de daha çeşitli olması olduğu ortaya çıkmıştı. Yani kültürel ve toplumsal alışkanlıklardan kaynaklanan farklılıklar, çocuk yetiştirme alışkanlıklarını etkilediği gibi masraf farkına sebep olabiliyor.

Araştırmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz;

twitter.com
twitter.com
