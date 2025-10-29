İki Farklı Dünya: Bir Öğretmen Kız ve Erkek Öğrencilerinin Suluklarını Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQOxzAnjFaw/
Kız çocukları ve erkek çocuklarının aralarında doğuştan bir fark olmadığından her ikisinin de ihtiyaçları temelde aynı. Fakat kafamızda oluşmuş bazı kalıplar ve alışkanlıklar nedeniyle kız çocuk ve erkek çocuğa yaklaşım farklı oluyor. Bu da yetiştirilme tarzlarında farklara sebep oluyor. Elbette bu durum ileriki yaşamlarını de büyük ölçüde etkiliyor.
Bir öğretmen kız çocuklarının ve erkek çocuklarının suluklarını paylaştı. Kız çocuklarının sulukları özenle seçilmiş ve temiz iken erkek çocuklarının rastgele kaplardan su içtikleri görüldü. Oraya çıkan fark ise bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.
"Kız çocuk yetiştirmek erkek çocuk yetiştirmekten daha masraflı."
