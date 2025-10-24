onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı İçin Olarak Atatürk ile Fotoğraflarını Hediye Eden Öğretmen Kalpleri Isıttı

Öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı İçin Olarak Atatürk ile Fotoğraflarını Hediye Eden Öğretmen Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 08:47

İçerik Devam Ediyor

Yatay zeka artık günlük hayatımızın bir parçası. Hemen hemen her şey için yapay zekaya başvuruyoruz. Pek çok kişi yapay zekayı işine de entegre etti. Bu sayede iş süreçleri daha verimli hale geldi. Aynı zamanda yapay zekayı oldukça yaratıcı biçimlerde kullananlar da var. Özellikle öğretmenler öğrencilerini mutlu ve motive edecek pek çok fikir buluyor. 

Bir öğretmen öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı için tatlı bir sürpriz hazırladı. Atatürk'le yan yana fotoğraflarını gören öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQHIg2...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirim;

Diğer öğretmenlere de fikir verdi.

Diğer öğretmenlere de fikir verdi.

Daha önce de bir öğretmen, öğrencilerine gelecekte ne olmak istediklerini sormuş, yapay zeka ile onlar bir sürpriz yapmıştı. Öğrencileri çok mutlu eden o sürpriz bir akıma dönüşmüştü. Bu fikir de pek çok öğretmene Cumhuriyet Bayramı için hediye fikri verdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
11
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın