Öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı İçin Olarak Atatürk ile Fotoğraflarını Hediye Eden Öğretmen Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQHIg2...
Yatay zeka artık günlük hayatımızın bir parçası. Hemen hemen her şey için yapay zekaya başvuruyoruz. Pek çok kişi yapay zekayı işine de entegre etti. Bu sayede iş süreçleri daha verimli hale geldi. Aynı zamanda yapay zekayı oldukça yaratıcı biçimlerde kullananlar da var. Özellikle öğretmenler öğrencilerini mutlu ve motive edecek pek çok fikir buluyor.
Bir öğretmen öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı için tatlı bir sürpriz hazırladı. Atatürk'le yan yana fotoğraflarını gören öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirim;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer öğretmenlere de fikir verdi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın