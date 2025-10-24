Öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı İçin Olarak Atatürk ile Fotoğraflarını Hediye Eden Öğretmen Kalpleri Isıttı

Yatay zeka artık günlük hayatımızın bir parçası. Hemen hemen her şey için yapay zekaya başvuruyoruz. Pek çok kişi yapay zekayı işine de entegre etti. Bu sayede iş süreçleri daha verimli hale geldi. Aynı zamanda yapay zekayı oldukça yaratıcı biçimlerde kullananlar da var. Özellikle öğretmenler öğrencilerini mutlu ve motive edecek pek çok fikir buluyor.

Bir öğretmen öğrencilerine Cumhuriyet Bayramı için tatlı bir sürpriz hazırladı. Atatürk'le yan yana fotoğraflarını gören öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.