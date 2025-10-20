Çocukken Bayılarak Yediğimiz Patlayan Şekerin Etkisine Hazırlıksız Yakalanan Miniğin Panik Anları

90'lı yıllar pek çok açıdan unutulmaz. Özellikle çocukluğu 90'lı yıllara gelenlerin çok şanslı olduğu düşünülüyor. Sokakta oynayan son nesil olan 90'lar çocuklarının unutulmaz oyunları, oyuncakları ve atıştırmalıkları vardı. Eğer o yılları yaşadıysanız pek çoğunun tadı hala damağınızdadır. Onlardan en ikonik olanı da patlayan şekerlerdi. Bilmeyenler için açıklayalım, patlayan şekerler küçük şeker kristallerinden oluşuyor, ağıza atıldığında da patlamaya başlıyordu. Çocukken hepimize büyüleyici gelen bu ürünü elbette yeni nesil bilmiyor.

Çocukluğu 90'lı yıllara denk gelen bir anne, kendi çocuğunu da o yıllara götürmek istedi. Patlayan şekerle tanışan miniğin panik anları izleyenleri gülümsetti.