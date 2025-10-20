onedio
Çocukken Bayılarak Yediğimiz Patlayan Şekerin Etkisine Hazırlıksız Yakalanan Miniğin Panik Anları

Çocukken Bayılarak Yediğimiz Patlayan Şekerin Etkisine Hazırlıksız Yakalanan Miniğin Panik Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 16:27

90'lı yıllar pek çok açıdan unutulmaz. Özellikle çocukluğu 90'lı yıllara gelenlerin çok şanslı olduğu düşünülüyor. Sokakta oynayan son nesil olan 90'lar çocuklarının unutulmaz oyunları, oyuncakları ve atıştırmalıkları vardı. Eğer o yılları yaşadıysanız pek çoğunun tadı hala damağınızdadır. Onlardan en ikonik olanı da patlayan şekerlerdi. Bilmeyenler için açıklayalım, patlayan şekerler küçük şeker kristallerinden oluşuyor, ağıza atıldığında da patlamaya başlıyordu. Çocukken hepimize büyüleyici gelen bu ürünü elbette yeni nesil bilmiyor. 

Çocukluğu 90'lı yıllara denk gelen bir anne, kendi çocuğunu da o yıllara götürmek istedi. Patlayan şekerle tanışan miniğin panik anları izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DP_m1k...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Neden patlayacağım ben?"

"Neden patlayacağım ben?"

Şekerin etkisiyle korku dolu anlar yaşayan minik, her birimizi çocukluk günlerimize götürdü. O günlerde her birimiz elimize geçen harçlıklarla leblebi tozları, patlayan şekere koşardık. 90'ların ünlü abur cuburlarından bazıları günümüzde de satılıyor. 

Peki sizin o dönemki favoriniz hangisiydi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
