Bir Öğretmenin Öğrencileri İçin Düzenlediği "Kuaförcülük" Oyunu Kalplerinizi Isıtacak

Küçükken iyi bir öğretmene rastlamanın büyük bir şans olduğu söylenir. Küçük yaşta alınan eğitim ileriki yaşları da etkiler. Bu yaşta okula karşı edinilen tutum, yine hem daha sonraki okul hayatını hem de iş hayatını nasıl göreceğimizi de belirler. Özellikle küçük yaşta, çocuğun başarılı bir eğitim hayatından önce, okuldan keyif alması çok daha önemlidir. Bunun bilincinde olan öğretmenler, geleceğe oldukça sağlam bir miras bırakıyor haliyle.

Bir öğretmen, öğrencilerinin 'kuaförcülük' oynama isteğini geri çevirmedi ve onlar için tatlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerinin mutluluğu ve heyecanı ise kalpleri ısıttı.