onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Öğretmenin Öğrencileri İçin Düzenlediği "Kuaförcülük" Oyunu Kalplerinizi Isıtacak

Bir Öğretmenin Öğrencileri İçin Düzenlediği "Kuaförcülük" Oyunu Kalplerinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.10.2025 - 08:37

İçerik Devam Ediyor

Küçükken iyi bir öğretmene rastlamanın büyük bir şans olduğu söylenir. Küçük yaşta alınan eğitim ileriki yaşları da etkiler. Bu yaşta okula karşı edinilen tutum, yine hem daha sonraki okul hayatını hem de iş hayatını nasıl göreceğimizi de belirler. Özellikle küçük yaşta, çocuğun başarılı bir eğitim hayatından önce, okuldan keyif alması çok daha önemlidir. Bunun bilincinde olan öğretmenler, geleceğe oldukça sağlam bir miras bırakıyor haliyle. 

Bir öğretmen, öğrencilerinin 'kuaförcülük' oynama isteğini geri çevirmedi ve onlar için tatlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerinin mutluluğu ve heyecanı ise kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKAYLX...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sınıfı kuaföre çevirdi.

Sınıfı kuaföre çevirdi.

Elindeki tüm imkanları kullanan öğretmen, sınıfa gerekli malzemeleri getirdi ve her bir öğrencisine tek tek kuaför hizmeti sundu. Çocukların heyecanla sıralarını beklemeleri ve yaşadıkları değişim karşısındaki mutlulukları ise etkinlikten daha da tatlıydı.

Erkek öğrenciler de unutulmadı tabii;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın