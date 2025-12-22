onedio
CHP Lideri Özgür Özel'den Leyla Zana Açıklaması: "Kabul Edilemez"

Dilara Şimşek
22.12.2025 - 14:08

DEM Parti İmralı heyeti, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından Bursaspor tribünlerinden ağır küfür ve hakarete maruz kalan eski milletvekili Leyla Zana hakkında konuştu. Özel, yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. 

Görüşmenin ardından taraflar gazetecilerin karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

Özgür Özel: "Bu toprakların üzerinde böyle bir şey yapılmasını kabul etmiyoruz."

Geçen haftalarda Bursaspor taraftarı tribünlerde eski milletvekili Leyla Zana ağır hakaret ve küfürlerde bulunmuştu. Taraftarın küfürlü tezahüratlarına AKP, CHP, DEM Parti’den tepki gelmişti. 

Leyla Zana ile ilgili konuşan CHP Lideri Özgür Özel, yaşananları “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi. 

Özel, şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Leyla Zana’ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerdeki bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Bu konudaki iyi dileklerimizi ve üzüntümüzü içerde ifade ettim. Bu toprakların üzerinde böyle bir şey yapılmasını kabul etmiyoruz.

Hele hele bir siyasetçi için stadyumları kullanan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.'

Özgür Özel'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

