CHP Lideri Özgür Özel'den Leyla Zana Açıklaması: "Kabul Edilemez"

Geçen haftalarda Bursaspor taraftarı tribünlerde eski milletvekili Leyla Zana ağır hakaret ve küfürlerde bulunmuştu. Taraftarın küfürlü tezahüratlarına AKP, CHP, DEM Parti’den tepki gelmişti.

Leyla Zana ile ilgili konuşan CHP Lideri Özgür Özel, yaşananları “Kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Özel, şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Leyla Zana’ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerdeki bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Bu konudaki iyi dileklerimizi ve üzüntümüzü içerde ifade ettim. Bu toprakların üzerinde böyle bir şey yapılmasını kabul etmiyoruz.

Hele hele bir siyasetçi için stadyumları kullanan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim.'