Ayakkabı Boyacılığı Yapan Bir Vatandaşın Malzemeleri ile Bir Kediye Bakım Yaptığı Anlar Kalpleri Isıttı

Türkiye, son yıllarda kedi sevgisi ve bu sevimli canlılara gösterdiği özenle biliniyor. Hatta ülkemiz artık 'kedi ülkesi' olarak anılmaya başlandı. Bu durum, hem yerli hem de yabancı hayvan severlerin dikkatini çekiyor. Turistlerin çektiği videolar sosyal medyada viral oluyor. Bu da Türkiye'yi özel kılan detaylardan biri haline geliyor.

Ayakkabı boyayan bir amcanın, bir kediye malzemeleri ile bakım yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Kedisinin sakince bekleyişi, amcanın özenli çalışması kalpleri ısıttı.