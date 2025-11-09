onedio
Ayakkabı Boyacılığı Yapan Bir Vatandaşın Malzemeleri ile Bir Kediye Bakım Yaptığı Anlar Kalpleri Isıttı

Ayakkabı Boyacılığı Yapan Bir Vatandaşın Malzemeleri ile Bir Kediye Bakım Yaptığı Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2025 - 09:25

Türkiye, son yıllarda kedi sevgisi ve bu sevimli canlılara gösterdiği özenle biliniyor. Hatta ülkemiz artık 'kedi ülkesi' olarak anılmaya başlandı. Bu durum, hem yerli hem de yabancı hayvan severlerin dikkatini çekiyor. Turistlerin çektiği videolar sosyal medyada viral oluyor. Bu da Türkiye'yi özel kılan detaylardan biri haline geliyor. 

Ayakkabı boyayan bir amcanın, bir kediye malzemeleri ile bakım yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Kedisinin sakince bekleyişi, amcanın özenli çalışması kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul değil "Catstanbul"

İstanbul değil "Catstanbul"

İstanbul artık turistler tarafından 'Catstanbul' olarak anılıyor. Sokaklarda dolaşan kediler, şehirlerin birer parçası ve simgesi haline gelmiş durumda. Hatta ülkemize sadece bunun için geldiğini söyleyenler bile var. Şehirde özgürce dolaşan kedilerin ilginç anları da sık sık kameraya yansıyor haliyle. Pek çoğunda kediler, şehrin gerçek sakinleri gibi görünüyor.

