onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Çocuk "Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun?" Gününe Okulun Teknik Görevlisinin Kılığında Geldi

Bir Çocuk "Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun?" Gününe Okulun Teknik Görevlisinin Kılığında Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 12:52

İçerik Devam Ediyor

Dünyanın en saf ve masum varlıkları çocuklar elbette. Hesapsız, içten ve doğal, hareketleri aslında her birimize birer ders niteliğinde. Her bir hareketlerinde, her bir sözlerinde masumiyetlerini, saf duygularını ve içtenliklerini yansıtırlar. Bu nedenle, çocukların bu özgür ve hesapsız hareketlerini gözlemlemek, onları anlamak ve onlarla birlikte büyümek, hayatın en güzel yanlarından biri.

Bir okulda 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' günü düzenlendi ve çocuklardan ilerde yapmak istedikleri mesleğe göre giyinmeleri istendi. Çocuklardan birinin kostümü bütün okulu neşeye boğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Okulun teknik görevlisi Mr. Bubba'nın kılığına girdi.

Okulun teknik görevlisi Mr. Bubba'nın kılığına girdi.

Okulunun teknik görevlisini çok seven çocuk, saçlarından ayakkabısına kadar birebir aynı kıyafetler giydi. Çocuğu karşısında kendi kılığında gören Mr. Bubba kahkahaya boğuldu. O anlar hem okuldakileri hem de izleyenleri duygulandırdı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın