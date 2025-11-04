Bir Çocuk "Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun?" Gününe Okulun Teknik Görevlisinin Kılığında Geldi

Dünyanın en saf ve masum varlıkları çocuklar elbette. Hesapsız, içten ve doğal, hareketleri aslında her birimize birer ders niteliğinde. Her bir hareketlerinde, her bir sözlerinde masumiyetlerini, saf duygularını ve içtenliklerini yansıtırlar. Bu nedenle, çocukların bu özgür ve hesapsız hareketlerini gözlemlemek, onları anlamak ve onlarla birlikte büyümek, hayatın en güzel yanlarından biri.
Bir okulda 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' günü düzenlendi ve çocuklardan ilerde yapmak istedikleri mesleğe göre giyinmeleri istendi. Çocuklardan birinin kostümü bütün okulu neşeye boğdu.
Okulun teknik görevlisi Mr. Bubba'nın kılığına girdi.
