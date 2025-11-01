onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Şanlıurfa'da Halaylar Eşliğinde Kutlanan Cadılar Bayramı'ndan Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şanlıurfa'da Halaylar Eşliğinde Kutlanan Cadılar Bayramı'ndan Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 22:51

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı tüm dünyada coşkuyla kutlanmaya başlandı. Özellikle Amerikan kültürünün önemli bir parçası haline gelen Cadılar Bayramı tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Pek çok ülkeye yayılan bu gelenek birkaç yıldır ülkemizde de görülüyor. Büyük şehirlerde renkli partiler görmeye alıştık fakat bu sene farklı bir şehrimizden beklenmedik bir Cadılar Bayramı görüntüsü geldi. 

Şanlıurfa'da insanlar renkli kostümleri ile Cadılar Bayramı kutladı. Ateş başında halay çektikleri görüntüler sosyal medyada beeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Beğenenler de oldu tepki gösterenler de

Beğenenler de oldu tepki gösterenler de

Kimileri ülkemizde de insanların böyle etkinliklerle bir araya gelip eğlenebilmesini taktir ederken kimileri ise özentilik olarak değerlendirdi. Hatta bazı yerel haber gazeteleri bu görüntüleri 'skandal' olarak yorumladı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın