Şanlıurfa'da Halaylar Eşliğinde Kutlanan Cadılar Bayramı'ndan Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı tüm dünyada coşkuyla kutlanmaya başlandı. Özellikle Amerikan kültürünün önemli bir parçası haline gelen Cadılar Bayramı tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Pek çok ülkeye yayılan bu gelenek birkaç yıldır ülkemizde de görülüyor. Büyük şehirlerde renkli partiler görmeye alıştık fakat bu sene farklı bir şehrimizden beklenmedik bir Cadılar Bayramı görüntüsü geldi.
Şanlıurfa'da insanlar renkli kostümleri ile Cadılar Bayramı kutladı. Ateş başında halay çektikleri görüntüler sosyal medyada beeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Beğenenler de oldu tepki gösterenler de
👇
