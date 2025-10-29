Bir Çocuk 29 Ekim Etkinliği İçin Sokakta Yürüyen Atatürk Kostümlü Adamı Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Okullarda öğrenciler ülkemizin yeni bir döneme adım attığı bu önemli günü uzun hazırlık sürecinin ardından sundukları gösterilerle kutluyor. Farklı illerden belediyeler çeşitli etkinliklere imza atıyor ya da sosyal deneyler yapıyor.
Tekirdağ'da sokakta Atatürk kostümü ile yürüyen bir adam, vatandaşları şaşırttı. Bir çocuğun yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada viral olurken o anlar izleyenleri güldürdü.
"Oha Atatürk geçiyor"
