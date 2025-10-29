onedio
Bir Çocuk 29 Ekim Etkinliği İçin Sokakta Yürüyen Atatürk Kostümlü Adamı Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi

29.10.2025 - 14:59

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Okullarda öğrenciler ülkemizin yeni bir döneme adım attığı bu önemli günü uzun hazırlık sürecinin ardından sundukları gösterilerle kutluyor. Farklı illerden belediyeler çeşitli etkinliklere imza atıyor ya da sosyal deneyler yapıyor. 

Tekirdağ'da sokakta Atatürk kostümü ile yürüyen bir adam, vatandaşları şaşırttı. Bir çocuğun yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada viral olurken o anlar izleyenleri güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Oha Atatürk geçiyor"

"Oha Atatürk geçiyor"

Kafede otururken bir anda karşısında Atatürk kostümlü adamı görünce şaşkınlıktan ne dediğini bilemedi. 

Düzce Belediyesi de 29 Ekim'i bir sosyal deneyle kutladı. Bayrağımız ile gerçekleştirilen sosyal deney, hem katılımcıları hem de izleyenleri duygulandırdı.

