Disneyland'de Sakarlıkları ile Çocuklara Küçük Bir Şok Yaşatan Kostümlü Karakter Görevlileri

Disneyland, birçok çocuğun hayalini süsleyen bir yer. Dünyanın en büyük ve meşhur tema parkları olan Disneyland'da çocuklar hayranlıkla izledikleri çizgi film karakterlerini karşılarında görüyor. Bir anlamda çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştürerek, onlara unutulmaz anılar bırakıyor. Disneyland, çocukların hayallerini gerçekleştiren, onları kahramanlarıyla buluşturan bir dünya. Bu yüzden Disneyland, dünyanın pek çok yerinde çocuklar için paha biçilemez bir hediye. Fakat bazen işler ters gidebiliyor.

Disneylan'da bazı aksilikler yaşayarak küçük kazalar yaşayan kostümlü görevlilerin görüntüleri bir araya getirildi. O anlarda çocuklara yaşayabileceği şaşkınlık ise psikolojileri üzerine düşündürdü.