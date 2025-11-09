onedio
Disneyland'de Sakarlıkları ile Çocuklara Küçük Bir Şok Yaşatan Kostümlü Karakter Görevlileri

Pelin Yelda Göktepe
09.11.2025 - 08:58

Disneyland, birçok çocuğun hayalini süsleyen bir yer. Dünyanın en büyük ve meşhur tema parkları olan Disneyland'da çocuklar hayranlıkla izledikleri çizgi film karakterlerini karşılarında görüyor. Bir anlamda çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştürerek, onlara unutulmaz anılar bırakıyor. Disneyland, çocukların hayallerini gerçekleştiren, onları kahramanlarıyla buluşturan bir dünya. Bu yüzden Disneyland, dünyanın pek çok yerinde çocuklar için paha biçilemez bir hediye. Fakat bazen işler ters gidebiliyor.

Disneylan'da bazı aksilikler yaşayarak küçük kazalar yaşayan kostümlü görevlilerin görüntüleri bir araya getirildi. O anlarda çocuklara yaşayabileceği şaşkınlık ise psikolojileri üzerine düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu durum çocukların psikolojisini etkiler mi?

Disney'in kostümlü görevliler konusunda çok hassas olduğu, kostümleri tam olamadan, kamusal alana çıkmalarının kesinlikle yasak olduğu biliniyor. Hareketlerine ise son derece özen göstermeleri bekleniyor.

Küçük çocuklar kostümlü karakterlerin içinde insan olduğunu görürse kısa süreli şaşkınlık veya hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Özellikle sıcağın etkisiyle kostümün kafasının bir kenara konulduğu durumlarda bu ciddi bir şaşkınlık yaratabiliyor. Fakat bunun kalıcı bir psikolojik etkisi olması beklenmiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
