Harry Potter İçerikleri ile Tanınan Mösyö Taha Weasley İkizleri'ne Harry Potter Temalı Odasını Gösterdi

Dünyanın en çok izlenen film serilerinin başında Harry Potter geliyor bildiğiniz üzere. Bir nesil Harry Potter filmleri ile büyümüşken şimdi de kitap serisi dizi haline geliyor. Harry Potter hayranlığı pek çok kişide neredeyse fanatizm seviyesinde bildiğiniz üzere. Pek çok kişinin bu büyülü evrenle arasında ciddi bir bağ var. O kişilerden biri de içerik üreticisi Mösyö Taha.

Uzun yıllardır Harry Potter içerikleri hazırlayan Mösyö Taha, serinin sevilen ikilisi Weasley İkizleri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Mösyö Taha'nın Harry Potter konseptli odasını gören ikizler şaşkınlıklarını gizleyemedi.