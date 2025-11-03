onedio
Harry Potter İçerikleri ile Tanınan Mösyö Taha Weasley İkizleri'ne Harry Potter Temalı Odasını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
03.11.2025 - 12:45 Son Güncelleme: 03.11.2025 - 12:46

Dünyanın en çok izlenen film serilerinin başında Harry Potter geliyor bildiğiniz üzere. Bir nesil Harry Potter filmleri ile büyümüşken şimdi de kitap serisi dizi haline geliyor. Harry Potter hayranlığı pek çok kişide neredeyse fanatizm seviyesinde bildiğiniz üzere. Pek çok kişinin bu büyülü evrenle arasında ciddi bir bağ var. O kişilerden biri de içerik üreticisi Mösyö Taha. 

Uzun yıllardır Harry Potter içerikleri hazırlayan Mösyö Taha, serinin sevilen ikilisi Weasley İkizleri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Mösyö Taha'nın Harry Potter konseptli odasını gören ikizler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"En iyi röportajımız bu olacak"

Mösyö Taha uzun uğraşlarla kendisine tamamen Hogwarts temalı bir oda hazırlamıştı. Weasley ikizleri hem odaya hem de kendileri için ayrılan köşeye hayran kaldı. Taha'nın Harry Potter hayranlığı karşısında çok şaşıran James ve Oliver Phelps kardeşler 'En iyi röportajımız bu olacak' dedi. Bu sözler özellikle Harry Potter hayranlarını duygulandırdı.

