Gerçekten Benzemiş: Bir Hayranı Cadılar Bayramı'nda Barış Alper Yılmaz Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ygtavan/video...
Cadılar Bayramı heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Bir Kelt geleneği olan Cadılar Bayramı Amerikan kültürü ile özdeşleşmişti bildiğiniz üzere. Son yıllarda ise tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de çeşitli şehirlerde Cadılar Bayramı kutlaması yapılıyor. İnsanlar ülkemizin ironik ünlülerinin kılığına girerek partilere katılıyor.
Bir genç, Cadılar Bayramı'nda sevilen futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Gencin Barış Alper Yılmaz'a benzerliği ise şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncesinde de benziyordu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın