Gerçekten Benzemiş: Bir Hayranı Cadılar Bayramı'nda Barış Alper Yılmaz Oldu

Pelin Yelda Göktepe
02.11.2025 - 10:54

Cadılar Bayramı heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Bir Kelt geleneği olan Cadılar Bayramı Amerikan kültürü ile özdeşleşmişti bildiğiniz üzere. Son yıllarda ise tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de çeşitli şehirlerde Cadılar Bayramı kutlaması yapılıyor. İnsanlar ülkemizin ironik ünlülerinin kılığına girerek partilere katılıyor.

Bir genç, Cadılar Bayramı'nda sevilen futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Gencin Barış Alper Yılmaz'a benzerliği ise şaşırttı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ygtavan/video...
Buradan izleyebilirsiniz;

Öncesinde de benziyordu.

Barış Alper Yılmaz sadece futbolu ile değil, yakışıklılığıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip bildiğiniz üzere. Kendisi artık 'genç kızların yeni sevgilisi' olarak anılıyor. Haliyle saç modelinden giyimine kadar pek çok kişiye ilham veriyor. Zaten Cadılar Bayramı dışında da pek çok kişi saçlarını Icardi ve Barış Alper Yılmaz gibi sarıya boyatmıştı. Peki sizce Barış Alper Yılmaz'a benzedi mi?

Video Editörü
