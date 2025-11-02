Gerçekten Benzemiş: Bir Hayranı Cadılar Bayramı'nda Barış Alper Yılmaz Oldu

Cadılar Bayramı heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Bir Kelt geleneği olan Cadılar Bayramı Amerikan kültürü ile özdeşleşmişti bildiğiniz üzere. Son yıllarda ise tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de çeşitli şehirlerde Cadılar Bayramı kutlaması yapılıyor. İnsanlar ülkemizin ironik ünlülerinin kılığına girerek partilere katılıyor.

Bir genç, Cadılar Bayramı'nda sevilen futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Gencin Barış Alper Yılmaz'a benzerliği ise şaşırttı.