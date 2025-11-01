onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Alper Rende'nin Survivor'da Birlikte Yaşadığı Yusuf Güney ile İlgili Anlattığı Detay Şoke Etti

Alper Rende'nin Survivor'da Birlikte Yaşadığı Yusuf Güney ile İlgili Anlattığı Detay Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 21:48

İçerik Devam Ediyor

Rafet El Roman ile yaptığı düet ile hayatımıza giren Yusuf Güney son dönemde şarkılarından çok yaptığı ilginç açıklamalarla gündem oluyor. Astral seyahat yaptığını ve farklı gezegenler gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, gelecek ile ilgili de öngörülerini paylaşıyor. Geleceğimizi pek parlak görmeyen Yusuf Güney'in anlattıkları çoğu kişiye mantıklı gelmese de akıllarda 'Acaba mı?' sorusu beliriyor. 

Survivor yarışmasında birlikte yarıştığı Alper Rende, Yusuf Güney ile ilgili bir detayı anlattı. Rende'nin anlattığı olay 'Acaba mı?' sorularını güçlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye'de bir şey olacak. Gideceğim"

"Türkiye'de bir şey olacak. Gideceğim"

Yusuf Güney yarışmayı yarıda bırakmıştı hatırlarsanız. Alper Rende, Güney'in gitmeden önce 'Türkiye'de bir şey olacak' dediğini, bu yüzden gitmek istediğini anlattı. Ardından da Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Yusuf Güney de deprem bölgesinde yardım çalışmalarında aktif olarak görev almıştı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın