Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'da 26 Şehirde 34 Milyon 486 Bin Kişiye Ulaştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erdi. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre festival bu yıl 26 şehirde, 390'dan fazla mekânda 5 bin 850'yi aşkın etkinlik düzenledi ve 34 milyon 486 bin kişiye ulaştı. Gelecek yıl rotaya altı şehir daha ekleniyor.
26 şehirde dokuzar gün süren programlar toplam 234 festival gününe ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin bilançosunu açıkladı.
Festival 2021'de İstanbul'da, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlamıştı.
Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra festivalde sahne aldı.
Stanislavsky Bale Gala da festival sahnelerinde izleyiciyle buluştu.
Sergi programında “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” seçkisi de yer aldı.
Lezzet Noktası Projesi kapsamında 26 şehirde 1.470 işletme gastronomi rotasına girdi.
Gastronomi programlarında 168'i şef olmak üzere 214 isim yer aldı.
Festival 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla 32 şehre çıkacak.
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