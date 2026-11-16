Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'da 26 Şehirde 34 Milyon 486 Bin Kişiye Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erdi. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre festival bu yıl 26 şehirde, 390'dan fazla mekânda 5 bin 850'yi aşkın etkinlik düzenledi ve 34 milyon 486 bin kişiye ulaştı. Gelecek yıl rotaya altı şehir daha ekleniyor.