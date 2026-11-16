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Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'da 26 Şehirde 34 Milyon 486 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'da 26 Şehirde 34 Milyon 486 Bin Kişiye Ulaştı

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 10:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayıp 15 Kasım'da Adana'da sona erdi. Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre festival bu yıl 26 şehirde, 390'dan fazla mekânda 5 bin 850'yi aşkın etkinlik düzenledi ve 34 milyon 486 bin kişiye ulaştı. Gelecek yıl rotaya altı şehir daha ekleniyor.

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26 şehirde dokuzar gün süren programlar toplam 234 festival gününe ulaştı.

26 şehirde dokuzar gün süren programlar toplam 234 festival gününe ulaştı.

Konserler, tiyatro oyunları, opera ve bale gösterileri, sergiler, sinema gösterimleri, söyleşiler, paneller ve çocuk atölyeleri 390'dan fazla mekâna yayıldı. Festival takviminde 5 bin 850'yi aşkın etkinlik vardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin bilançosunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin bilançosunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yıl 26 şehrimizde, 234 festival günü boyunca, 390’dan fazla mekanda gerçekleştirdiğimiz 5 bin 850’yi aşkın etkinlikle her yaştan 34 milyon 486 bin vatandaşımızı kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturduk” dedi. Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanatın yalnızca büyük şehirlerde ya da sınırlı bir izleyici kitlesinde kalmasını istemediklerini de söyledi.

Festival 2021'de İstanbul'da, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlamıştı.

Festival 2021'de İstanbul'da, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlamıştı.

Yalnızca İstanbul'da düzenlenen ilk festivalden beş yıl sonra rota 26 şehre çıktı. Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya bu yıl ilk kez programa katıldı.

Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra festivalde sahne aldı.

Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra festivalde sahne aldı.

Uluslararası programda Kraliyet Filarmoni Orkestrası (Royal Philharmonic Orchestra), Ulusal Arap Orkestrası (National Arab Orchestra) ve Nai Barghouti vardı. Konser programı Türk halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten popüler müziğe uzandı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara'daki bazı etkinliklerin biletleri günler öncesinden tükendi.

Stanislavsky Bale Gala da festival sahnelerinde izleyiciyle buluştu.

Stanislavsky Bale Gala da festival sahnelerinde izleyiciyle buluştu.

Programda opera ve bale gösterileri de vardı. Ankara'da CSO Ada Ankara'nın yanı sıra Ankara Resim ve Heykel Müzesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi festival boyunca ziyaretçi ağırladı.

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Sergi programında “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” seçkisi de yer aldı.

Sergi programında “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” seçkisi de yer aldı.

Çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler, söyleşiler, paneller ve konferanslar da festival takvimindeydi. Fotoğraftaki sergi, Mardin'deki Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi'nde açıldı.

Lezzet Noktası Projesi kapsamında 26 şehirde 1.470 işletme gastronomi rotasına girdi.

Lezzet Noktası Projesi kapsamında 26 şehirde 1.470 işletme gastronomi rotasına girdi.

Restoran, lokanta ve yerel lezzet duraklarını bir danışma kurulu seçti. En çok işletme 205 ile İstanbul'dan çıktı. İzmir 110, Adana 91, Antalya 88 ve Gaziantep 73 işletmeyle onu izledi. Listedeki en az işletme 27 ile Van'da.

Gastronomi programlarında 168'i şef olmak üzere 214 isim yer aldı.

Gastronomi programlarında 168'i şef olmak üzere 214 isim yer aldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü Lezzet Noktası Projesi'nin festival dönemiyle sınırlı kalmayıp yıl boyu kullanılan bir gastronomi rehberine dönüşmesi hedefleniyor. Şehir şehir lezzet noktaları kulturyolufestivali.com/lezzet-noktalari adresinde listeleniyor.

Festival 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla 32 şehre çıkacak.

Festival 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla 32 şehre çıkacak.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi olan festival, gelecek yıl da konserden sergiye, operadan gastronomiye uzanan programla sürecek.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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