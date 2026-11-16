Dibi Tutan Pilavı Kurtarmanın Sırrı Meğer Bir Dilim Ekmekteymiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlk iş tencereyi ocaktan almak ve pilavı kesinlikle karıştırmamak.
Pilavın üzerine bir dilim ekmek koyup kapağı kapatın ve 10-15 dakika bekleyin.
Dipte kalan çıtır pirinç bazı mutfaklarda lezzet olarak görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın