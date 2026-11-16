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Dibi Tutan Pilavı Kurtarmanın Sırrı Meğer Bir Dilim Ekmekteymiş

Dibi Tutan Pilavı Kurtarmanın Sırrı Meğer Bir Dilim Ekmekteymiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 10:32
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Pilavın suyu çekip tencerenin dibi tuttuğunda yanık kokusu tüm pirince sinmiş gibi görünüyor. Oysa üstteki pirinçlerin büyük kısmını basit bir yöntemle kurtarmak mümkün olabiliyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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İlk iş tencereyi ocaktan almak ve pilavı kesinlikle karıştırmamak.

İlk iş tencereyi ocaktan almak ve pilavı kesinlikle karıştırmamak.

Amaç, üstteki sağlam katmanı kurtarmak. Pilavı karıştırmak ya da tencerenin dibini kazımak, yanık parçaların sağlam pirince karışmasına yol açıyor.

Pilavın üzerine bir dilim ekmek koyup kapağı kapatın ve 10-15 dakika bekleyin.

Pilavın üzerine bir dilim ekmek koyup kapağı kapatın ve 10-15 dakika bekleyin.

Ekmek, sünger gibi gözenekli yapısı sayesinde yanık kokusunu çekiyor. Pahalı bir ekmeğe gerek yok, sıradan bir dilim tost ekmeği yeterli.

Süre dolunca ıslanan ekmeği atın, kokunun gidip gitmediğini kontrol edip pilavı tadın. Ardından yanmamış pirinçleri dipteki katmana dokunmadan dikkatlice alın.

Dipte kalan çıtır pirinç bazı mutfaklarda lezzet olarak görülüyor.

Dipte kalan çıtır pirinç bazı mutfaklarda lezzet olarak görülüyor.

Kore mutfağında tencerenin dibindeki çıtır pirince nurungji deniyor ve sevilen bir lezzet olarak görülüyor. Kurtarılan pilav yetmezse, ertesi gün kızarmış pilav ya da sütlü tatlı yapılabilir.

Dibi yanan tencere ise içinde dilimlenmiş soğanla sirke kaynatılarak kolayca temizlenebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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