Pirinç Pilavına Ekleyince Tane Tane ve Çok Lezzetli Oluyor: Et Suyu ile Tavuk Suyu Aynı Sonucu Vermiyor
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Pirinç pilavını sade su yerine et ya da tavuk suyuyla pişirmek, pek çok evde lezzeti bir üst seviyeye taşıyan bilinen bir yöntem. ABD'li yemek sitesi Chowhound'da yer alan değerlendirmelere göre suyun yerine kullanılan bu sıvı, pilava hem daha derin bir tat hem de ek besin değeri katıyor. Ancak iki suyun tencerede bıraktığı sonuç birbirinden oldukça farklı. Hangi pilava hangisinin yakıştığını ve tanelerin birbirine yapışmaması için atlanmaması gereken adımları derledik.
Kaynak: Chowhound
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Tavuk suyu pirincin kendi tadını bastırmadan hafif bir lezzet katıyor
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Et suyu pilavı esmerleştiriyor, tadı ise çok daha yoğun
Tane tane pilavın sırrı kavurma ve demlendirme aşamasında saklı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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