Pirinç Pilavına Ekleyince Tane Tane ve Çok Lezzetli Oluyor: Et Suyu ile Tavuk Suyu Aynı Sonucu Vermiyor

Tavuk suyu, pilava en sık eklenen sıvıların başında geliyor ve bunun iyi bir sebebi var. Açık renkli ve daha yumuşak bir aromaya sahip olduğu için pirincin kendi tadını bastırmıyor, pilavın rengini de fazla değiştirmiyor. Tereyağıyla hazırlanan sade pilavlarda, sebze yemeklerinin ve kuru fasulyenin yanında dengeli bir sonuç veriyor.

Chowhound'da görüşüne yer verilen bir diyetisyen, tavuk suyunun pilava tuzlu-lezzetli bir derinlik kattığını, bunun yanında az miktarda yağ ve protein de eklediğini belirtiyor. Pirinç pişerken suyu çektikçe bu lezzeti de tanelerine hapsediyor. Sade suyla pişen pilavın 'bir şeyi eksik' hissi büyük ölçüde bu farktan kaynaklanıyor.