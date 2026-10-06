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Pirinç Pilavına Ekleyince Tane Tane ve Çok Lezzetli Oluyor: Et Suyu ile Tavuk Suyu Aynı Sonucu Vermiyor

Pirinç Pilavına Ekleyince Tane Tane ve Çok Lezzetli Oluyor: Et Suyu ile Tavuk Suyu Aynı Sonucu Vermiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:44
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Pirinç pilavını sade su yerine et ya da tavuk suyuyla pişirmek, pek çok evde lezzeti bir üst seviyeye taşıyan bilinen bir yöntem. ABD'li yemek sitesi Chowhound'da yer alan değerlendirmelere göre suyun yerine kullanılan bu sıvı, pilava hem daha derin bir tat hem de ek besin değeri katıyor. Ancak iki suyun tencerede bıraktığı sonuç birbirinden oldukça farklı. Hangi pilava hangisinin yakıştığını ve tanelerin birbirine yapışmaması için atlanmaması gereken adımları derledik.

Kaynak: Chowhound

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Tavuk suyu pirincin kendi tadını bastırmadan hafif bir lezzet katıyor

Tavuk suyu pirincin kendi tadını bastırmadan hafif bir lezzet katıyor

Tavuk suyu, pilava en sık eklenen sıvıların başında geliyor ve bunun iyi bir sebebi var. Açık renkli ve daha yumuşak bir aromaya sahip olduğu için pirincin kendi tadını bastırmıyor, pilavın rengini de fazla değiştirmiyor. Tereyağıyla hazırlanan sade pilavlarda, sebze yemeklerinin ve kuru fasulyenin yanında dengeli bir sonuç veriyor.

Chowhound'da görüşüne yer verilen bir diyetisyen, tavuk suyunun pilava tuzlu-lezzetli bir derinlik kattığını, bunun yanında az miktarda yağ ve protein de eklediğini belirtiyor. Pirinç pişerken suyu çektikçe bu lezzeti de tanelerine hapsediyor. Sade suyla pişen pilavın 'bir şeyi eksik' hissi büyük ölçüde bu farktan kaynaklanıyor.

Et suyu pilavı esmerleştiriyor, tadı ise çok daha yoğun

Et suyu pilavı esmerleştiriyor, tadı ise çok daha yoğun

Et suyu ise çok daha yoğun ve belirgin bir tat bırakıyor. Kemikli etten çıkan bu su, pilavı koyulaştırıyor ve rengini belirgin şekilde esmerleştiriyor. Bu yüzden kebap, rosto ya da tas kebabı gibi etli yemeklerin yanına çıkacak pilavlarda tercih ediliyor; yemekle pilav aynı lezzet çizgisinde buluşuyor.

Yoğunluğu bazen fazla gelebiliyor. Ev yapımı et suyunun üzerinde biriken yağ alınmadan kullanıldığında pilav ağırlaşıp yağlı bir hal alabiliyor. Tadı baskın bulanlar et suyunu bir miktar suyla seyreltebilir. Hazır bulyon ya da toz et suyu kullanılıyorsa bunların zaten tuzlu olduğunu unutmamak, pilava eklenecek tuzu azaltmak gerekiyor.

Tane tane pilavın sırrı kavurma ve demlendirme aşamasında saklı

Tane tane pilavın sırrı kavurma ve demlendirme aşamasında saklı

Hangi suyu seçerseniz seçin, tanelerin birbirine yapışmaması asıl olarak tekniğe bağlı. İlk adım pirinci birkaç kez yıkayıp yüzeyindeki fazla nişastadan arındırmak. Süzülen pirinç, tereyağı ya da sıvı yağda birkaç dakika kavruluyor. America's Test Kitchen tarifinde bu sürenin, istenen fındıksı aromaya göre 1 ila 3 dakika arasında tutulması öneriliyor.

Ardından kaynar haldeki et ya da tavuk suyu ekleniyor; soğuk sıvı pişirme dengesini bozuyor. Bir su bardağı pirince bir buçuk su bardağı sıvı genellikle yeterli oluyor. Pilav kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişiriliyor ve bu sırada karıştırılmıyor; karıştırmak nişastayı açığa çıkarıp lapalaşmaya yol açıyor.

Son dokunuş demlendirme. Ocak kapatıldıktan sonra tencerenin ağzına temiz bir bez ya da kağıt havlu yerleştirilip kapak üzerine kapatılıyor ve pilav yaklaşık 15 dakika dinlendiriliyor. Bez, kapakta yoğunlaşan buharın damlayıp tanelere geri dönmesini engelliyor. Böylece pilav ıslak değil, tane tane ve kabarık bir kıvama ulaşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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