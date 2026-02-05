onedio
Dibi Tutmuş Tencereleri Anında Temizleyen Basit Hile

Gökçe Cici
05.02.2026 - 17:42

Yemek yaparken en can sıkan anlardan biri, tencerenin altının yanıp kararması oluyor. Ne kadar ovalansa da çıkmayan kahverengi lekeler çoğu kişiyi yeni tencere arayışına sokuyor. Oysa çözüm mutfakta zaten duruyor olabilir. Sosyal medyada paylaşılan doğal temizlik yöntemi, özellikle paslanmaz çelik tencerelerde fark yaratıyor. Üstelik ekstra temizlik ürünü gerektirmiyor.

Paslanmaz çelik tencerelerde oluşan kahverengi lekelerin nedeni sandığınızdan farklı

Kararmalar genellikle yanmış yağ kalıntılarından, sert suyun bıraktığı mineral izlerinden ya da aşırı ısıya maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Özellikle yüksek ateşte uzun süre kullanılan paslanmaz çelik yüzeylerde ısıya bağlı renk değişimleri ortaya çıkabiliyor. Parlaklığını kaybeden metal yüzey, ne kadar süngerlenirse süngerlensin eski haline dönmüyor gibi görünüyor.

Görünüm rahatsız edici olsa da söz konusu lekeler sağlık açısından risk taşımıyor. Yine de mutfakta tertipli görüntü isteyenlerin gözüne sürekli takılıyor. Tam da bu noktada sosyal medyada paylaşılan pratik yöntem devreye giriyor ve zahmetsiz şekilde sonucu gösteriyor.

Limon ve sıcak suyla tencerenin ilk günkü görünümüne yaklaşması mümkün

Yöntem oldukça sade. Tencere ocağa yerleştiriliyor ve limon ortadan ikiye bölünüyor. Limon suyu doğrudan tencere tabanına sıkılıyor. Ardından kettle’dan alınan kaynar su ekleniyor ve ocak orta-yüksek seviyeye getiriliyor. Limonlu su kaynamaya başladığında, tahta kaşık yardımıyla kararmış yüzey nazikçe ovuluyor.

Kahverengi izlerin yumuşayıp yüzeyden ayrıldığı fark edildiğinde ocak kapatılıyor. Limonlu su dökülüyor, tencere durulanıyor ve süngerle hafif temizlik yapılıyor. Asidik yapı sayesinde metal yüzeydeki renk bozulmaları çözülüyor, mat görünüm yerini daha parlak görüntüye bırakıyor. Doğal asit, yanık kalıntılarını parçalarken metal dokuyu yıpratmıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
