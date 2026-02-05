Dibi Tutmuş Tencereleri Anında Temizleyen Basit Hile

Kararmalar genellikle yanmış yağ kalıntılarından, sert suyun bıraktığı mineral izlerinden ya da aşırı ısıya maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Özellikle yüksek ateşte uzun süre kullanılan paslanmaz çelik yüzeylerde ısıya bağlı renk değişimleri ortaya çıkabiliyor. Parlaklığını kaybeden metal yüzey, ne kadar süngerlenirse süngerlensin eski haline dönmüyor gibi görünüyor.

Görünüm rahatsız edici olsa da söz konusu lekeler sağlık açısından risk taşımıyor. Yine de mutfakta tertipli görüntü isteyenlerin gözüne sürekli takılıyor. Tam da bu noktada sosyal medyada paylaşılan pratik yöntem devreye giriyor ve zahmetsiz şekilde sonucu gösteriyor.