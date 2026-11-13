Evi En Çok Tozlandıran 10 Şey ve Çözümleri
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Evin sık sık tozlanıyor mu? Ne kadar temizlersen temizle tozdan arınmıyor mu? Bu sefer odağımıza tozları alıyoruz ve evini en çok tozlandıran şeyleri çözümleriyle inceliyoruz. Hadi bakalım!
1. Kuru bezle silmek
2. Evin içindeki kuru hava ve düşük nem
3. Halı ve kumaşlar
4. Yalıtımı yıpranmış pencere ve kapılar
5. Dışarı kıyafetleriyle evde dolaşmak
6. Süpürürken gözden kaçan ince tozlar
7. Tıkanmış hava ve klima filtreleri
8. Rüzgarlı ve trafiğin olduğu saatlerde pencere açmak
9. Evcil dostlarımızın tüyleri
10. Yatak ve nevresim değişimini ertelemek
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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