Evi En Çok Tozlandıran 10 Şey ve Çözümleri

Evi havalandırmak harika bir fikir ama bunu trafiğin en yoğun olduğu saatlerde ya da rüzgarlı bir havada yaparsan içeri temiz hava değil, tonla toz doldurursun. Pencereleri tercihen rüzgarın az olduğu sabah erken saatlerde veya yağmurun tozu bastırdığı anların hemen sonrasında açabilirsin.