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Evi En Çok Tozlandıran 10 Şey ve Çözümleri

etiket Evi En Çok Tozlandıran 10 Şey ve Çözümleri

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
13.11.2026 - 16:28
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Evin sık sık tozlanıyor mu? Ne kadar temizlersen temizle tozdan arınmıyor mu? Bu sefer odağımıza tozları alıyoruz ve evini en çok tozlandıran şeyleri çözümleriyle inceliyoruz. Hadi bakalım!

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1. Kuru bezle silmek

1. Kuru bezle silmek

Kuru bezler tozu hapsetmez... Aksine statik elektrik oluşturarak toz taneciklerini havaya kaldırır. Bu tozlar saatler sonra mobilyalara geri çöker. Çözümse oldukça basit: Tozu havaya uçurmak yerine hapseden nemli mikrofiber bezler tercih edebilirsin.

2. Evin içindeki kuru hava ve düşük nem

2. Evin içindeki kuru hava ve düşük nem

Evdeki nem oranı düştüğünde havada müthiş bir statik elektrik oluşur. Bu da tozların havada asılı kalıp karşılaştığı ilk mobilyaya mıknatıs gibi yapışmasına neden olur. Kalorifer peteklerine suluk asarak veya bir hava nemlendirici çalıştırarak ortam nemini dengelersen tozların yüzeylere yapışmasını engellersin.

3. Halı ve kumaşlar

3. Halı ve kumaşlar

Yüksek havlı halılar, kadife koltuklar ve kat kat tüller aslında evdeki en büyük tekstil lifi fabrikalarıdır. Her adım attığında veya koltuğa her oturduğunda mikroskobik lifler ortama saçılır. Mümkün olduğunca yıkanabilir ince kilimlere geçmek ya da kumaş yüzeyleri haftalık olarak süpürmek evdeki toz yükünü gözle görülür şekilde azaltır.

4. Yalıtımı yıpranmış pencere ve kapılar

4. Yalıtımı yıpranmış pencere ve kapılar

Pencerelerin kapalı olsa bile eskimiş fitillerin arasından içeriye kesintisiz bir sokak tozu, polen ve egzoz sızıntısı olur. Kapı ve pencere kenarlarına hızlıca sünger ya da kauçuk yalıtım bandı çekerek bu gizli toz koridorunu tamamen kapatabilirsin.

5. Dışarı kıyafetleriyle evde dolaşmak

5. Dışarı kıyafetleriyle evde dolaşmak

Gün boyu dışarıda giydiğin montu, pantolonu eve gelir gelmez yatağın üzerine veya sandalyeye atmak, şehrin tüm tozunu yasam alanına davet etmektir. Dışarı kıyafetlerini kapı girişinde çıkarıp havalandırmak veya doğrudan dolaba kaldırmak ev içi hava kalitesini anında değiştirir.

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6. Süpürürken gözden kaçan ince tozlar

6. Süpürürken gözden kaçan ince tozlar

Ev temizliğinde özellikle köşelerde ve mobilya çevresinde biriken ince tozları fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Philips Aqua 8000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge, TriActive Akıllı LED başlığıyla gözden kaçan tozları görünür hale getirirken 360° emiş teknolojisiyle toz ve kirin %99,9'una kadarını topluyor. Aqua Plus başlığı sayesinde sert zeminleri tek harekette süpürüp silerek temizlik rutinini de kolaylaştırıyor.

7. Tıkanmış hava ve klima filtreleri

7. Tıkanmış hava ve klima filtreleri

Klima ve hava temizleyiciler odadaki havayı sürekli döndürür. Ancak filtreleri biriken tozla dolduğunda havayı temizlemeyi bırakıp ortama toz püskürtmeye başlarlar. Bu cihazların filtrelerini ayda bir yıkayarak veya vakumlayarak hava akışını her zaman temiz tutabilirsin.

8. Rüzgarlı ve trafiğin olduğu saatlerde pencere açmak

8. Rüzgarlı ve trafiğin olduğu saatlerde pencere açmak

Evi havalandırmak harika bir fikir ama bunu trafiğin en yoğun olduğu saatlerde ya da rüzgarlı bir havada yaparsan içeri temiz hava değil, tonla toz doldurursun. Pencereleri tercihen rüzgarın az olduğu sabah erken saatlerde veya yağmurun tozu bastırdığı anların hemen sonrasında açabilirsin.

9. Evcil dostlarımızın tüyleri

9. Evcil dostlarımızın tüyleri

Sevimli dostlarımızın dökülen tüy ve deri kepekleri evdeki toz kütlesini kısa sürede ikiye katlar. Onları düzenli olarak taramayı rutin hale getirip yataklarını sık sık yüksek sıcaklıkta yıkayarak bu birikimin önüne kolayca geçebilirsin.

10. Yatak ve nevresim değişimini ertelemek

10. Yatak ve nevresim değişimini ertelemek

Evde üretilen tozun çok büyük bir kısmı dökülen ölü deri hücrelerimiz ve nevresim lifleridir. Nevresimleri her hafta en az 60°C'de yıkayıp, çarşafları değiştirirken yatak yüzeyini de süpürgenin el tipi moduyla çekerek toz oluşumunu kaynağında kurutabilirsin.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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