Üniversite Süresi 3 Yıla İniyor: Eğitim, İktisat ve Fen-Edebiyat Bölümleri Sırada Mı?
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YÖK Başkanı Erol Özvar, bazı bölümlerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirileceğini açıkladı. Düzenleme birkaç yıl içinde hayata geçebilir. Özvar gerekçe olarak düşen doğum oranlarını ve gençlerin çalışma hayatına geç başlamasını gösterdi. Müfredatlar sadeleşecek, ders sayıları azalacak.
Hangi bölümler 3 yıla inebilir?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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