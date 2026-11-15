Üniversite Süresi 3 Yıla İniyor: Eğitim, İktisat ve Fen-Edebiyat Bölümleri Sırada Mı?

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, Almanya, İngiltere ve İtalya'da lisansın zaten üç yıl sürdüğünü hatırlattı. Türkiye'de öğrenci dört yıllık lisansa iki yıllık yüksek lisansı ekleyince altı yıl okuyor. Soğuk'a göre eğitim, iktisat ve fen-edebiyat fakültelerindeki birçok bölüm üç yıllık sisteme geçebilir. Uygulamalı dersi az olan bölümler listenin başında.