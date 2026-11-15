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Üniversite Süresi 3 Yıla İniyor: Eğitim, İktisat ve Fen-Edebiyat Bölümleri Sırada Mı?

Üniversite Süresi 3 Yıla İniyor: Eğitim, İktisat ve Fen-Edebiyat Bölümleri Sırada Mı?

üniversite
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 17:23
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YÖK Başkanı Erol Özvar, bazı bölümlerde dört yıllık lisans eğitiminin üç yıla indirileceğini açıkladı. Düzenleme birkaç yıl içinde hayata geçebilir. Özvar gerekçe olarak düşen doğum oranlarını ve gençlerin çalışma hayatına geç başlamasını gösterdi. Müfredatlar sadeleşecek, ders sayıları azalacak.

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Hangi bölümler 3 yıla inebilir?

Hangi bölümler 3 yıla inebilir?

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, Almanya, İngiltere ve İtalya'da lisansın zaten üç yıl sürdüğünü hatırlattı. Türkiye'de öğrenci dört yıllık lisansa iki yıllık yüksek lisansı ekleyince altı yıl okuyor. Soğuk'a göre eğitim, iktisat ve fen-edebiyat fakültelerindeki birçok bölüm üç yıllık sisteme geçebilir. Uygulamalı dersi az olan bölümler listenin başında.

Hemşirelikte süre korunabilir

Hemşirelikte süre korunabilir

Hemşirelik gibi uygulamalı eğitimin yoğun olduğu sağlık bölümlerinde mevcut sürenin korunabileceğini de Soğuk söyledi. Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun benzer bir tablo çizdi. Müfredatı hafif bölümlerde kısaltma daha olası görünüyor, yoğun uygulama isteyenlerde dört yıl sürebilir. Hangi bölümün hangi gruba gireceği henüz belli değil.

Üçüncü sınıfta bırakanlar çok

Üçüncü sınıfta bırakanlar çok

Tosun bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Dört yıllık programlara kayıtlı öğrencilerin önemli bir bölümü üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi bırakma noktasına geliyor. Üç yıla geçilecek bölümlerin kesin listesi açıklanmadı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli olmadı, YÖK düzenleme üzerinde çalışıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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