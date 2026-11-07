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Üniversite Mezuniyet Yaşı Değişiyor: 4 Yıllık Eğitim 3 Yıla Düşürülecek

Üniversite Mezuniyet Yaşı Değişiyor: 4 Yıllık Eğitim 3 Yıla Düşürülecek

Öğrenci Eğitim üniversite
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 15:35
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladığı Hafta Sonu programında üniversitelerdeki 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmayı ayrıntılarıyla anlattı. Özvar, lisans programlarının 180 kredi içinde yeniden kurgulanabileceğini ve üniversitelerin bir yıldır bu sürece hazırlandığını söyledi.

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Üniversite eğitimi 4 yıldan 3 yıla mı düşürülecek?

Üniversite eğitimi 4 yıldan 3 yıla mı düşürülecek?

Avrupa'da lisans eğitiminin ortalama üç yıl sürdüğünü hatırlatan YÖK Başkanı Erol Özvar, mimarlık ve mühendislik gibi özel yetkinlik gerektiren alanlarda ise 3+2 modelinin uygulandığını söyledi. Benzer bir yapının Türkiye'de de mümkün olduğunu savunan YÖK Başkanı, 'Lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz' ifadelerini kullandı.

Özvar, üniversitelerin bir senedir bu konuya hazırlandığını da açıkladı. Ancak yeni modelin hangi tarihte ve hangi bölümlerde hayata geçeceğine dair net bir takvim paylaşmadı.

Peki neden 3 yıl? Özvar'ın gerekçesi, gençlerin eğitimde geçirdiği uzun süre. 4+4+4 sistemiyle 12 yıl süren zorunlu eğitimin üzerine 4 yıllık lisans eklendiğinde bir gencin tam 16 yılı resmi eğitim kurumlarında geçiyor. Erkek öğrenciler için tablo daha da uzuyor: Askerlik, staj ve iş arama süreci de hesaba katıldığında çalışma hayatına atılma yaşı 26-27'ye kadar çıkabiliyor.

Nüfus meselesine de dikkat çeken Özvar, nüfusun azalma eğilimine girdiğini, doğurganlık oranlarının düştüğünü ve evlilik yaşının ertelendiğini belirtti. Türkiye'nin nüfus açısından 'çok kritik' bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Türkiye'de lisansta 60 ders veriliyor, Avrupa'da bu sayı 20-25'te kalıyor.

Türkiye'de lisansta 60 ders veriliyor, Avrupa'da bu sayı 20-25'te kalıyor.

Programların süresi kadar içeriğinin de değişmesi gerektiğini söyleyen Özvar, ders sayısındaki farka dikkat çekti. Türkiye'de lisans boyunca yaklaşık 60 ders verildiğini, Avrupa'da ise bu sayının 20-25 arasında kaldığını belirten Özvar, üniversite yönetimlerine müfredatı sadeleştirme ve ders içeriklerini güncelleme çağrısı yaptı.

Sadeleşmenin yalnızca ders sayısını azaltmak anlamına gelmediğini de ekleyen Özvar, yapay zekanın mutlaka müfredata girmesi, dijital becerilerin ve yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bir dönem bilgisayar programlarını kullanabilmenin önemli bir kazanım sayıldığını, bugün ise bunun tek başına yetmediğini anlatan Özvar, 'Herhangi bir bölümden mezun olmanız bunun garantisi değil' dedi.

Özvar'a göre üniversite ve istihdam artık birbirinden ayrı düşünülemez. Mezunlarının iş bulamadığı bölümlerin kapandığını, eskiyen programların sistem dışına çıkarıldığını, yeni açılan program sayısının ise 80'e yaklaştığını aktardı. Öğrencilerin uygulamaya ağırlık veren bir eğitimle hayatın içinde yer alması gerektiğini de ekledi.

Bilimsel üretime de değinen Özvar, bütçe arttıkça gelişmenin hızlandığını söyledi. Türkiye'nin 2000'li yıllarda bilimsel yayınlarda dünyada 35. sırada olduğunu, bugün 13. sıraya yükseldiğini hatırlatan Özvar, ülkede 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 araştırma üniversitesi bulunduğunu, savunma sanayisindeki başarının arkasında da Türk mühendislerinin olduğunu ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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