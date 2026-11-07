Üniversite Mezuniyet Yaşı Değişiyor: 4 Yıllık Eğitim 3 Yıla Düşürülecek
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladığı Hafta Sonu programında üniversitelerdeki 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmayı ayrıntılarıyla anlattı. Özvar, lisans programlarının 180 kredi içinde yeniden kurgulanabileceğini ve üniversitelerin bir yıldır bu sürece hazırlandığını söyledi.
Üniversite eğitimi 4 yıldan 3 yıla mı düşürülecek?
Türkiye'de lisansta 60 ders veriliyor, Avrupa'da bu sayı 20-25'te kalıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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