Üniversite Mezuniyet Yaşı Değişiyor: 4 Yıllık Eğitim 3 Yıla Düşürülecek

Avrupa'da lisans eğitiminin ortalama üç yıl sürdüğünü hatırlatan YÖK Başkanı Erol Özvar, mimarlık ve mühendislik gibi özel yetkinlik gerektiren alanlarda ise 3+2 modelinin uygulandığını söyledi. Benzer bir yapının Türkiye'de de mümkün olduğunu savunan YÖK Başkanı, 'Lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz' ifadelerini kullandı.

Özvar, üniversitelerin bir senedir bu konuya hazırlandığını da açıkladı. Ancak yeni modelin hangi tarihte ve hangi bölümlerde hayata geçeceğine dair net bir takvim paylaşmadı.

Peki neden 3 yıl? Özvar'ın gerekçesi, gençlerin eğitimde geçirdiği uzun süre. 4+4+4 sistemiyle 12 yıl süren zorunlu eğitimin üzerine 4 yıllık lisans eklendiğinde bir gencin tam 16 yılı resmi eğitim kurumlarında geçiyor. Erkek öğrenciler için tablo daha da uzuyor: Askerlik, staj ve iş arama süreci de hesaba katıldığında çalışma hayatına atılma yaşı 26-27'ye kadar çıkabiliyor.

Nüfus meselesine de dikkat çeken Özvar, nüfusun azalma eğilimine girdiğini, doğurganlık oranlarının düştüğünü ve evlilik yaşının ertelendiğini belirtti. Türkiye'nin nüfus açısından 'çok kritik' bir dönemden geçtiğini vurguladı.