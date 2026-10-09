YÖK Başkanı Özvar Akademisyenlere Seslendi: "Oturun Çalışın, Lütfen Bu Dersleri Sadeleştirin"

Özvar, öğrencilerin haftalık iş yükünün gerçekçi biçimde belirlenmesini, derslerin yalnızca sınıf içi süreyle sınırlı görülmemesini ve uygulamalı çalışmaların artırılmasını istedi. Dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığını hatırlatan YÖK Başkanı, bu nedenle öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hocanın karakterine de vurgu yapan Özvar, öğrencilere verilecek ilk şeylerden birinin ne olduğunu şu sözlerle açıkladı:

'Bana sorulacak olursa bizim çocuğa vereceğimiz ilk şeylerden bir tanesi, haldir.'