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YÖK Başkanı Özvar Akademisyenlere Seslendi: "Oturun Çalışın, Lütfen Bu Dersleri Sadeleştirin"

YÖK Başkanı Özvar Akademisyenlere Seslendi: "Oturun Çalışın, Lütfen Bu Dersleri Sadeleştirin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 20:41
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada ders sayılarının fazlalığına dikkat çekti. Özvar akademisyenlerden bölüm bölüm ve fakülte fakülte program çalışması yapmalarını isterken, öğrencilerin haftalık iş yükünün de gerçekçi biçimde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Konuşmada yapay zeka kullanımı ve kampüs yaşamına da değinildi.

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Özvar ders sayısının fazla olduğunu söyledi.

Özvar ders sayısının fazla olduğunu söyledi.

Özvar, müfredatın sadeleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak ders sayısının çok fazla olduğunu belirtti ve akademisyenlere şu ifadelerle seslendi:

'Oturun çalışın, lütfen bu dersleri sadeleştirin.'

YÖK Başkanı, bölüm ve programların içeriğinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek program yapısına ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

'Artık hocaya göre ders değil, derse göre hocayı tasavvur etmemiz, düşünmemiz lazım.'

Özvar, akademisyenlerden bölüm bölüm ve fakülte fakülte çalışma yapmalarını isterken YÖK'ün bu süreçte destek vereceğini de ifade etti.

Özvar iş yükünün gerçekçi belirlenmesini istedi.

Özvar iş yükünün gerçekçi belirlenmesini istedi.

Özvar, öğrencilerin haftalık iş yükünün gerçekçi biçimde belirlenmesini, derslerin yalnızca sınıf içi süreyle sınırlı görülmemesini ve uygulamalı çalışmaların artırılmasını istedi. Dijital teknolojiler sayesinde bilgiye erişimin kolaylaştığını hatırlatan YÖK Başkanı, bu nedenle öğretim yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hocanın karakterine de vurgu yapan Özvar, öğrencilere verilecek ilk şeylerden birinin ne olduğunu şu sözlerle açıkladı:

'Bana sorulacak olursa bizim çocuğa vereceğimiz ilk şeylerden bir tanesi, haldir.'

"Terörsüz Türkiye" süreci de gündeme geldi.

"Terörsüz Türkiye" süreci de gündeme geldi.

Üniversitelerin bilimsel ilerlemenin yanında sosyal, kültürel ve ekonomik sorunların çözümüne de katkı sunması gerektiğini söyleyen Özvar, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını belirtti ve üniversitelerden panel, konferans ve çalıştaylarla akademik çalışma yapmalarını istedi. YÖK Başkanı ayrıca yapay zeka uygulamalarından elde edilen bilgilerin sorgulanmasını, öğrencilerin kampüs yaşamına katılmasını ve sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmasını önerdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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