YÖK Başkanı Özvar Akademisyenlere Seslendi: "Oturun Çalışın, Lütfen Bu Dersleri Sadeleştirin"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada ders sayılarının fazlalığına dikkat çekti. Özvar akademisyenlerden bölüm bölüm ve fakülte fakülte program çalışması yapmalarını isterken, öğrencilerin haftalık iş yükünün de gerçekçi biçimde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Konuşmada yapay zeka kullanımı ve kampüs yaşamına da değinildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özvar ders sayısının fazla olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özvar iş yükünün gerçekçi belirlenmesini istedi.
"Terörsüz Türkiye" süreci de gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın