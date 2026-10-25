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Dilekçe Komisyonuna Lisansın 3 Yıla Düşürülmesi, 6 Hafta Yıllık İzin ve İş İlanlarında Ücret Talebi Geldi

Dilekçe Komisyonuna Lisansın 3 Yıla Düşürülmesi, 6 Hafta Yıllık İzin ve İş İlanlarında Ücret Talebi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 22:28
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TBMM Dilekçe Komisyonu, eylül ayında vatandaşlardan gelen 1426 başvuruyu aldı. Dilekçeler arasında Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması ve 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport verilmesi gibi dikkat çeken talepler yer aldı. Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

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Komisyona eylülde 1426 başvuru yapıldı.

Komisyona eylülde 1426 başvuru yapıldı.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonunun Eylül Ayı Faaliyet Raporu'na göre komisyona geçen ay 1426 başvuru yapıldı. Dilekçelerden 196'sı kadınlardan geldi. En çok başvuru komisyona yapılan başvuru işlemleri, adalet hizmetleri ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin konularda yapıldı. Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru yapan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Nafaka ve çalışma hayatına ilişkin talepler geldi.

Nafaka ve çalışma hayatına ilişkin talepler geldi.

Komisyona başvuran bir kişi, yoksulluk nafakasının evlilik süresi ve tarafların durumuna göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasını, çocuklara yönelik iştirak nafakasının korunmasını ve nafaka süresi sonunda ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından sosyal yardım sağlanmasını talep etti. Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme istedi. Kiralık katil tutarak öldürmeye azmettirenlere üst sınırdan ceza verilmesi ve mağdur yakınlarının maddi ve manevi zararlarından sorumlu tutulması, iş ilanlarında ücret bilgisinin yer almasının zorunlu kılınması, işçilerin yıllık izin sürelerinin 6 hafta olarak belirlenmesi ve istifa durumunda da kıdem tazminatı verilmesi başvurular arasındaydı.

Eğitim ve inanç alanında da talepler var.

Eğitim ve inanç alanında da talepler var.

Dilekçelerde tüm kamu kurumlarında Alevi inancına mensup vatandaşların ibadetlerini ve inanç uygulamalarını yerine getirebilecekleri uygun alanların tahsis edilmesi ve ders saatleri ile mesai düzenlemelerinde tüm inanç gruplarının özel ibadet zamanlarının göz önünde bulundurulması istendi. Kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığı yasası çıkarılması da talepler arasında yer aldı. Üniversitelerde lisans programlarının 3 yıla düşürülmesi, sağlık alanındaki lisans programlarının ise 6 yıla çıkarılması da komisyona iletilen önerilerden biri oldu.

60 yaş üstüne yeşil pasaport istendi.

60 yaş üstüne yeşil pasaport istendi.

Komisyona gelen dikkat çekici taleplerden biri, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport hakkının verilmesi oldu. Başvurular arasında askerlik görevi sırasında psikolojisi bozulan kişiye terhisten sonra maaş bağlanması da yer aldı.

Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması istendi.

Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması istendi.

En dikkat çeken dilekçelerden biri Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanmasını talep etti. Ülke genelindeki tüm belediyelerin 'Belediye Genel Müdürlüğü' şeklinde bir üst kuruma bağlanması da komisyona iletilen başvurular arasında yer aldı. Vatandaşların belirli bir imza sayısına ulaşarak TBMM'ye kanun teklifi sunabilmesini sağlayacak halk teşebbüsü hakkına ilişkin düzenleme yapılması da istendi.

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Komisyon talepleri ilgili kurumlara iletiyor.

Komisyon talepleri ilgili kurumlara iletiyor.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığındaki TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların ve kurumların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında aktif rol üstleniyor. Talepleri inceleyen komisyon, TBMM Başkanlık Divanı ve ilgili kurumlarla doğrudan irtibata geçerek dilekçelerde belirtilen sorunların giderilmesini sağlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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