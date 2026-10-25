Dilekçe Komisyonuna Lisansın 3 Yıla Düşürülmesi, 6 Hafta Yıllık İzin ve İş İlanlarında Ücret Talebi Geldi

Komisyona başvuran bir kişi, yoksulluk nafakasının evlilik süresi ve tarafların durumuna göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasını, çocuklara yönelik iştirak nafakasının korunmasını ve nafaka süresi sonunda ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından sosyal yardım sağlanmasını talep etti. Bazı vatandaşlar da çeşitli konularda yasal düzenleme istedi. Kiralık katil tutarak öldürmeye azmettirenlere üst sınırdan ceza verilmesi ve mağdur yakınlarının maddi ve manevi zararlarından sorumlu tutulması, iş ilanlarında ücret bilgisinin yer almasının zorunlu kılınması, işçilerin yıllık izin sürelerinin 6 hafta olarak belirlenmesi ve istifa durumunda da kıdem tazminatı verilmesi başvurular arasındaydı.