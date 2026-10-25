Dilekçe Komisyonuna Lisansın 3 Yıla Düşürülmesi, 6 Hafta Yıllık İzin ve İş İlanlarında Ücret Talebi Geldi
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TBMM Dilekçe Komisyonu, eylül ayında vatandaşlardan gelen 1426 başvuruyu aldı. Dilekçeler arasında Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması ve 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yeşil pasaport verilmesi gibi dikkat çeken talepler yer aldı. Komisyona günlük ortalama 48 dilekçe gönderilirken, en çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.
Komisyona eylülde 1426 başvuru yapıldı.
Nafaka ve çalışma hayatına ilişkin talepler geldi.
Eğitim ve inanç alanında da talepler var.
60 yaş üstüne yeşil pasaport istendi.
Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması istendi.
Komisyon talepleri ilgili kurumlara iletiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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