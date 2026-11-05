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Türkiye'den 22 Üniversite Dünyada İlk 1000'e Girdi: Zirvede Ne Hacettepe Ne ODTÜ Var

Türkiye'den 22 Üniversite Dünyada İlk 1000'e Girdi: Zirvede Ne Hacettepe Ne ODTÜ Var

Eğitim üniversite
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 15:16
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CWTS Leiden Ranking'in 2026 sonuçları açıklandı ve Türkiye'den 22 üniversite dünyanın ilk 1000'i arasına girdi.

Dünya genelinde 1.618 üniversitenin 'bilimsel yayın hacmine göre' sıralandığı listede Türkiye'den toplam 50 üniversite yer aldı. Türkiye birinciliği ise Hacettepe ya da ODTÜ gibi alışıldık isimlere değil, 77 basamak yükselen bir üniversiteye gitti.

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Sıralama neyi ölçüyor?

Sıralama neyi ölçüyor?

Liste, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanıyor. CWTS Leiden Ranking, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) diploma denklik süreçlerinde kabul ettiği dört uluslararası sıralama kuruluşundan biri.

Bu sıralama, alışık olduğumuz 'en iyi üniversiteler' listelerinden farklı çalışıyor. Haberlerde öne çıkan dünya sıraları, bir üniversitenin 2021-2024 yılları arasında yayımladığı bilimsel çalışmaların sayısına dayanıyor. Yani ölçülen şey eğitim kalitesi ya da itibar değil, bilimsel yayın hacmi.

Hesaplamada kesirli sayım yöntemi kullanılıyor. Birden fazla kurumdan yazarı olan bir makale, üniversiteler arasında paylaştırılarak sayılıyor.

Türkiye birincisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu

Türkiye birincisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu

Geçen yıl dünya 302'ncisi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), bu yıl 225'inci sıraya yükselerek 77 basamak ilerledi ve Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Üniversite, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında da dünya 58'inciliğine çıkarak bu alandaki Türkiye birinciliğini korudu.

Hacettepe Üniversitesi ise dünya 375'incisi olarak Türkiye ikincisi oldu. Ancak tablo genel olarak iç açıcı değil: Listedeki 22 Türk üniversitesinden yalnızca bu ikisi dünyanın ilk 500'ünde yer alabildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya kadar olan ilk 10 Türk üniversitesi, dünyanın ilk 750'si arasında bulunuyor.

İşte dünyada ilk 1000'e giren 22 Türk üniversitesi ve sıraları:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 225

2. Hacettepe Üniversitesi: 375

3. İstanbul Teknik Üniversitesi: 551

4. Gazi Üniversitesi: 573

5. Ankara Üniversitesi: 589

6. Ege Üniversitesi: 603

7. İstanbul Üniversitesi: 669

8. Yıldız Teknik Üniversitesi: 679

9. Atatürk Üniversitesi: 730

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 745

11. Erciyes Üniversitesi: 805

12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 814

13. Dokuz Eylül Üniversitesi: 824

14. Akdeniz Üniversitesi: 843

15. Marmara Üniversitesi: 853

16. Çukurova Üniversitesi: 906

17. Fırat Üniversitesi: 918

18. Selçuk Üniversitesi: 937

19. Bursa Uludağ Üniversitesi: 960

20. Koç Üniversitesi: 975

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 979

22. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 997

Listede vakıf üniversitelerinden yalnızca Koç Üniversitesi yer alıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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