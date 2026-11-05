Türkiye'den 22 Üniversite Dünyada İlk 1000'e Girdi: Zirvede Ne Hacettepe Ne ODTÜ Var

Geçen yıl dünya 302'ncisi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), bu yıl 225'inci sıraya yükselerek 77 basamak ilerledi ve Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Üniversite, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında da dünya 58'inciliğine çıkarak bu alandaki Türkiye birinciliğini korudu.

Hacettepe Üniversitesi ise dünya 375'incisi olarak Türkiye ikincisi oldu. Ancak tablo genel olarak iç açıcı değil: Listedeki 22 Türk üniversitesinden yalnızca bu ikisi dünyanın ilk 500'ünde yer alabildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya kadar olan ilk 10 Türk üniversitesi, dünyanın ilk 750'si arasında bulunuyor.