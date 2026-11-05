Türkiye'den 22 Üniversite Dünyada İlk 1000'e Girdi: Zirvede Ne Hacettepe Ne ODTÜ Var
CWTS Leiden Ranking'in 2026 sonuçları açıklandı ve Türkiye'den 22 üniversite dünyanın ilk 1000'i arasına girdi.
Dünya genelinde 1.618 üniversitenin 'bilimsel yayın hacmine göre' sıralandığı listede Türkiye'den toplam 50 üniversite yer aldı. Türkiye birinciliği ise Hacettepe ya da ODTÜ gibi alışıldık isimlere değil, 77 basamak yükselen bir üniversiteye gitti.
Sıralama neyi ölçüyor?
Türkiye birincisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu
İşte dünyada ilk 1000'e giren 22 Türk üniversitesi ve sıraları:
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 225
2. Hacettepe Üniversitesi: 375
3. İstanbul Teknik Üniversitesi: 551
4. Gazi Üniversitesi: 573
5. Ankara Üniversitesi: 589
6. Ege Üniversitesi: 603
7. İstanbul Üniversitesi: 669
8. Yıldız Teknik Üniversitesi: 679
9. Atatürk Üniversitesi: 730
10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 745
11. Erciyes Üniversitesi: 805
12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 814
13. Dokuz Eylül Üniversitesi: 824
14. Akdeniz Üniversitesi: 843
15. Marmara Üniversitesi: 853
16. Çukurova Üniversitesi: 906
17. Fırat Üniversitesi: 918
18. Selçuk Üniversitesi: 937
19. Bursa Uludağ Üniversitesi: 960
20. Koç Üniversitesi: 975
21. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 979
22. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 997
Listede vakıf üniversitelerinden yalnızca Koç Üniversitesi yer alıyor.
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