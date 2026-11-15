“Bunlardan Sadece Midyeci Olur” Diyen Profesör Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Ege Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme projesiyle ilgili bir paylaşımı “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” sözleriyle alıntıladı. Sözler tepki çekerken Gürüz hakkında soruşturma başlatıldı, Gürüz de özür diledi.
Ayrıntılar haberimizde.
Gürüz, sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Çankırı: “Hadsiz!”
Gürüz, iki ayrı paylaşımla özür diledi.
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