article/comments
article/share
Haberler
Gündem
“Bunlardan Sadece Midyeci Olur” Diyen Profesör Hakkında Soruşturma Başlatıldı

“Bunlardan Sadece Midyeci Olur” Diyen Profesör Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
15.11.2026 - 13:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ege Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme projesiyle ilgili bir paylaşımı “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” sözleriyle alıntıladı. Sözler tepki çekerken Gürüz hakkında soruşturma başlatıldı, Gürüz de özür diledi.

Ayrıntılar haberimizde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürüz, sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürüz, sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Gürüz, aynı zamanda üniversitenin Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü. Gürüz, Çankırı’nın Çeşme projesine ilişkin açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntılayarak bu ifadeleri kullandı.

Paylaşım kısa sürede tepki topladı ve Gürüz hakkında soruşturma başlatıldı.

Çankırı: “Hadsiz!”

Çankırı: “Hadsiz!”

Milletvekili Çankırı, Gürüz’ün paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Hadsiz! Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin’in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir! Ben İzmir’in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme’yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!”

Gürüz, iki ayrı paylaşımla özür diledi.

Gürüz, iki ayrı paylaşımla özür diledi.

Gürüz, ilk paylaşımında “Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım, yarattığım ortamdan dolayı çok üzgünüm. Kendisinden ve tüm Mardinlilerden özür dilerim” dedi.

Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise Çeşme’yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirterek, “Maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın