2026 Bitmeden Bu Belgeleri Yenilemeniz Gerekiyor: 487 Bin Kişiyi İlgilendiriyor

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk verilen kart ve belgelerin geçerlilik süresinin dolmaya başladığını duyurdu. Kimlik kartları 10 yıl geçerli oluyor. Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıfına göre 5 ya da 10 yıl.

Bakan Çiftçi’nin açıkladığı rakamlara göre 2026 sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartının ve 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Çiftçi, süresi dolan belgelerin geçersiz hale geleceğini hatırlatarak, resmi işlemlerde sorun yaşanmaması için yenilemenin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.