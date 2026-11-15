2026 Bitmeden Bu Belgeleri Yenilemeniz Gerekiyor: 487 Bin Kişiyi İlgilendiriyor
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Çiftçi, vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
İşte detaylar...
Yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgeleri 10 yılı geride bıraktı.
Yenileme için önce randevu almak gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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