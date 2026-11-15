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2026 Bitmeden Bu Belgeleri Yenilemeniz Gerekiyor: 487 Bin Kişiyi İlgilendiriyor

2026 Bitmeden Bu Belgeleri Yenilemeniz Gerekiyor: 487 Bin Kişiyi İlgilendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 12:42
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Çiftçi, vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

İşte detaylar...

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Yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgeleri 10 yılı geride bıraktı.

Yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgeleri 10 yılı geride bıraktı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk verilen kart ve belgelerin geçerlilik süresinin dolmaya başladığını duyurdu. Kimlik kartları 10 yıl geçerli oluyor. Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıfına göre 5 ya da 10 yıl.

Bakan Çiftçi’nin açıkladığı rakamlara göre 2026 sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartının ve 374 bin 805 sürücü belgesinin yenilenmesi gerekiyor. Çiftçi, süresi dolan belgelerin geçersiz hale geleceğini hatırlatarak, resmi işlemlerde sorun yaşanmaması için yenilemenin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Yenileme için önce randevu almak gerekiyor.

Yenileme için önce randevu almak gerekiyor.

Randevu randevu.nvi.gov.tr adresinden, e-Devlet’ten ya da Alo 199 Çağrı Merkezi’nden alınabiliyor. Ardından belge ücreti anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT ya da dijital kanallar üzerinden ödeniyor ve nüfus müdürlüğüne başvuruluyor.

Başvurudan sonra yeni belgeler, belirtilen adrese teslim ediliyor. Çiftçi, “Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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