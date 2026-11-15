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Bugün Başladı: Kurala Uymayan Sürücülere Ceza Kesilecek

Bugün Başladı: Kurala Uymayan Sürücülere Ceza Kesilecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 13:17
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Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, kurala uymayan işletmelere para cezası uygulanacağını hatırlatarak sürücüleri uyardı.

İşte detaylar...

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Zorunluluk 15 Nisan’a kadar sürecek.

Zorunluluk 15 Nisan’a kadar sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesine göre ticari araçların 15 Kasım ile 15 Nisan arasında kış lastiği kullanması zorunlu. Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok, ancak kış lastiği takılması öneriliyor.

Yiğiner, başta taşımacılık yapan esnaf olmak üzere tüm sürücülerin kış hazırlıklarını zamanında tamamlaması gerektiğini söyledi. Yiğiner, “Kış lastiği kullanımı yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyan bir tedbirdir” dedi.

Hava 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri yolu iyi tutmuyor.

Hava 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri yolu iyi tutmuyor.

Yiğiner’e göre sıcaklık 7 derecenin altına indiğinde yaz lastiklerinin yol tutuşu olumsuz etkilenebiliyor. Kış lastikleri ise özel kauçuk yapıları sayesinde soğukta esnekliğini koruyor, daha iyi yol tutuşu ve frenleme sağlıyor.

Bu yüzden kar yağışını beklemeden lastik değiştirilmesi gerekiyor. Yiğiner, zorunluluk kapsamında olmayan özel araç sahiplerine de hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliği için kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

Araçta bulunması gereken ekipmanlar da unutulmamalı.

Araçta bulunması gereken ekipmanlar da unutulmamalı.

Yiğiner, motor yağı, akü, fren sistemi, silecekler, klima ve kalorifer ile farların ve sinyallerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Araçta ilk yardım çantası, trafik ikaz işareti, çekme halatı ve gerektiğinde zincir bulundurulmasını önerdi.

Uzun yola çıkacak sürücülerin de hava ve yol durumunu önceden kontrol etmesi gerektiğini belirten Yiğiner, “İnsan hayatının her şeyden önce geldiği unutulmamalıdır” diye konuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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