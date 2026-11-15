Bugün Başladı: Kurala Uymayan Sürücülere Ceza Kesilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesine göre ticari araçların 15 Kasım ile 15 Nisan arasında kış lastiği kullanması zorunlu. Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk yok, ancak kış lastiği takılması öneriliyor.

Yiğiner, başta taşımacılık yapan esnaf olmak üzere tüm sürücülerin kış hazırlıklarını zamanında tamamlaması gerektiğini söyledi. Yiğiner, “Kış lastiği kullanımı yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyan bir tedbirdir” dedi.