Bugün Başladı: Kurala Uymayan Sürücülere Ceza Kesilecek
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Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün başladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, kurala uymayan işletmelere para cezası uygulanacağını hatırlatarak sürücüleri uyardı.
İşte detaylar...
Zorunluluk 15 Nisan’a kadar sürecek.
Hava 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri yolu iyi tutmuyor.
Araçta bulunması gereken ekipmanlar da unutulmamalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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