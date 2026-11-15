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Bir Ayda Tamamlanıyor, 100 Bin TL'ye Satılıyor: İçinde Altın ve Gümüş Var

Bir Ayda Tamamlanıyor, 100 Bin TL'ye Satılıyor: İçinde Altın ve Gümüş Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 11:45
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Erzurum’da iki tespih ustası, farklı süsleme tekniklerini bir arada kullanarak Oltu taşı, kuka ve fildişini altın ve gümüş işlemelerle süslüyor. Fiyatı 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen tespihlerin bazıları daha yapım aşamasındayken alıcı buluyor.

İşte detaylar...

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Ustalar, Yakutiye ilçesindeki Pelit Meydanı’nda bir atölyede çalışıyor.

Ustalar, Yakutiye ilçesindeki Pelit Meydanı’nda bir atölyede çalışıyor.

33 yaşındaki Cengizhan Çelik ile 30 yaşındaki Kadir Polat; yarma, çakım, nokta işçiliği, telkâri, oymacılık, gravür ve firuze-mercan gibi teknikleri aynı tespihte birleştiriyor. Her tespih, tasarıma ve müşterinin isteğine göre hazırlanıyor.

Tespihin modeline göre yapımı 4 gün ile 1 ay arasında sürüyor. Çelik, yapım aşamasında paylaştıkları videolar sayesinde bazı tespihlerin daha bitmeden, aynı gece satıldığını anlatıyor.

Her taneye 500 ila 900 delik açılıyor.

Her taneye 500 ila 900 delik açılıyor.

Delikler müşterinin isteğine göre açılıyor, ardından tek tek gümüş ya da altınla dolduruluyor. 33 tane ve bir imameden oluşan bir tespihte böylece on binlerce noktada ince işçilik yapılıyor.

Ustalar şu an yalnızca üç malzemeyle çalışıyor: fildişi, Oltu taşı ve kuka. Polat, son dönemde en çok fildişi üzerinde çalıştıklarını ve tüm aşamaları baştan sona kendilerinin yaptığını söylüyor.

“Bu iki sanatı birleştiren tek atölyeyiz”

“Bu iki sanatı birleştiren tek atölyeyiz”

9 yaşından beri tespihle ilgilenen ve yaklaşık 24 yıldır bu işi yapan Çelik, yarma ve çakım sanatlarını ayrı ayrı yapan birçok usta bulunduğunu, ancak ikisini bir arada yapan başka bir ekip olmadığını öne sürüyor. Çelik, “İkisini birleştiren şu anda Türkiye’de, hatta dünyada tek atölyeyiz, tek ekibiz” dedi.

17 yıldır tespih sektöründe çalışan Polat da birçok değerli tespih ustası olduğunu belirterek, atölyelerinin pek çok sanatın aynı anda yapıldığı “Türkiye’nin en kapsamlı sanat atölyesi” olduğunu söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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