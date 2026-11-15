Bir Ayda Tamamlanıyor, 100 Bin TL'ye Satılıyor: İçinde Altın ve Gümüş Var

33 yaşındaki Cengizhan Çelik ile 30 yaşındaki Kadir Polat; yarma, çakım, nokta işçiliği, telkâri, oymacılık, gravür ve firuze-mercan gibi teknikleri aynı tespihte birleştiriyor. Her tespih, tasarıma ve müşterinin isteğine göre hazırlanıyor.

Tespihin modeline göre yapımı 4 gün ile 1 ay arasında sürüyor. Çelik, yapım aşamasında paylaştıkları videolar sayesinde bazı tespihlerin daha bitmeden, aynı gece satıldığını anlatıyor.