Bir Ayda Tamamlanıyor, 100 Bin TL'ye Satılıyor: İçinde Altın ve Gümüş Var
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Erzurum’da iki tespih ustası, farklı süsleme tekniklerini bir arada kullanarak Oltu taşı, kuka ve fildişini altın ve gümüş işlemelerle süslüyor. Fiyatı 50 bin ile 100 bin lira arasında değişen tespihlerin bazıları daha yapım aşamasındayken alıcı buluyor.
İşte detaylar...
Ustalar, Yakutiye ilçesindeki Pelit Meydanı’nda bir atölyede çalışıyor.
Her taneye 500 ila 900 delik açılıyor.
“Bu iki sanatı birleştiren tek atölyeyiz”
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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