Bazı İllerde Sağanak, Bazı Bölgelerde Fırtına: Meteoroloji Tek Tek Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken birçok bölgede sağanak yağış görülecek.
İşte bölge bölge hava durumu...
Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
Rüzgar saatte 60 kilometreye kadar hızlanabilir.
İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Ankara'nın batısında aralıklı sağanak bekleniyor.
Akdeniz ve Güneydoğu'da hava daha ılık.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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