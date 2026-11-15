Bazı İllerde Sağanak, Bazı Bölgelerde Fırtına: Meteoroloji Tek Tek Açıkladı

Ankara'da sıcaklık 14 derece olacak. Eskişehir'in doğu kesimlerinde de sağanak görülecek. İç Anadolu genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Erzurum'da sıcaklık 9 derece olacak. Van ve Malatya'da da aralıklı yağmur bekleniyor.