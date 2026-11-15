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Bazı İllerde Sağanak, Bazı Bölgelerde Fırtına: Meteoroloji Tek Tek Açıkladı

Bazı İllerde Sağanak, Bazı Bölgelerde Fırtına: Meteoroloji Tek Tek Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 10:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken birçok bölgede sağanak yağış görülecek.

İşte bölge bölge hava durumu...

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Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Rize ve Trabzon çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklık 16 derece civarında olacak. Samsun'da da gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise yağış karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu, Düzce ve Kastamonu'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Rüzgar saatte 60 kilometreye kadar hızlanabilir.

Rüzgar saatte 60 kilometreye kadar hızlanabilir.

Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Denizlerde ise Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İstanbul'da sıcaklığın 14, Bursa'da 16 derece olması bekleniyor. Marmara genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Ege'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in kuzey çevrelerinde ve Manisa'da aralıklı sağanak görülecek; sıcaklık 20-21 derece civarında olacak.

Ankara'nın batısında aralıklı sağanak bekleniyor.

Ankara'nın batısında aralıklı sağanak bekleniyor.

Ankara'da sıcaklık 14 derece olacak. Eskişehir'in doğu kesimlerinde de sağanak görülecek. İç Anadolu genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Erzurum'da sıcaklık 9 derece olacak. Van ve Malatya'da da aralıklı yağmur bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava daha ılık.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava daha ılık.

Antalya ve Adana'da sıcaklık 24 derece olacak. Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Şanlıurfa'da 21, Diyarbakır'da 19 derece bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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